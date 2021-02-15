刮刮樂「連中3張」嗨爆！下一秒卻悲劇了　她崩潰哭：代價好大

▲原PO刮刮樂連中三張。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

農曆春節前後都是民眾買彩券，或刮刮樂試手氣的高峰期，一名女網友表示，人生第一次刮刮樂中獎，而且還一次連中三張，雖然只是100元，但她還是超級興奮，感覺今天就是運勢爆棚的一天，挾帶著這股好運，跟穩聊的網友告白，沒想到卻失敗了，從天堂掉到地獄，讓她超崩潰。

女網友在Dcard上發文，長這麼大第一次刮刮樂中獎，還一次連中3張，雖然只有區區100元，但還是讓她爽翻天，打算挾帶著這股運勢衝一波，向心儀的網友告白，沒想到卻被拒絕了。原PO的好友還調侃道「看來是中獎把運氣用完了呢」，原PO也無奈表示，「嗚嗚100元我還啦，拜託接受我好不？」

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她也補充，刮刮樂的號碼不是自己選的，是交友軟體上的NPC報得明牌，雖然NPC笑說只是隨口說說的，但原PO還是連中三張，雖然中獎很爽，但她還是希望可以交到男友，「我只要男友，其他都是浮雲」。

貼文一出後，引起網友熱烈討論，在留言區蓋起高樓，「看來你的戀愛運只值100元」、「樂極生悲的完美寫照，而且樂還只有鼻屎大」、「其實還是賺啦，你只是把未來跟他聊天的時間省下來繼續努力，「怎麼會覺得告白是終點呢，告白是戰鬥的剛開始啊」。