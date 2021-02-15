年菜吃不完！媽媽使出「大絕招」他崩潰想跳牆　網嘆：我家也是

▲年夜菜 。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

過年期間少不了大魚大肉，餐桌上天天擺滿滿，家中零食多到吃不完，新年也即將進入尾聲，家中的年菜吃不完該怎麼辦？就有一名男網友抱怨，媽媽每次都吃不完的菜「倒在一起」，過年期間尤甚，明明中午看起來還秀色可餐，到了晚上就搞到面目可憎，讓他忍不住崩潰大喊「很母湯！」

男網友在臉書「爆怨公社」發文，中午看起來還很美味的紅燒控肉、白菜滷與火鍋，到了晚餐就會變成「白菜滷雜控肉火鍋」，中午看起來還不錯的櫻花蝦油飯、五穀飯，到了晚餐居然變成「五穀雜糧飯佐油飯」，媽媽每次研發的菜色都讓他很害怕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO對於媽媽的大雜燴很無奈。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

他指出，菜色的驚奇性還要看時間的長短，「前一天看起來還不錯的佛跳牆，隔天就會變成魔跳牆，再隔兩天，誰要跳牆就不好說了」。他無奈表示，不反對光盤運動，但大雜燴也是個技術活，「煎魚佐白斬雞佐控肉佐火鍋，我真心不行」，和媽媽溝通40年，也被罵了40年，長輩總是會說「以前小時候想吃還沒得吃」，若不吃還要被念是「歪嘴雞」。

貼文一出後，不少網友也感同身受，「我懂，近幾年才終於說服我媽」、「這世界上的媽媽都是一樣的，都喜歡家庭式的法式料理，總喜歡當天中午花椰菜佐前天晚上高麗菜」、「看來我不孤單」、「我家也是這樣，不意外」。