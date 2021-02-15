出生少了3分之1的手　19歲正妹樂觀取名「小雞腿」秀自信

▲維惟出生就被發現左手有缺陷，現在從自卑走出自信，希望能鼓勵更多和她一樣的人面對人生 。（圖／維惟提供）

記者黃宥寧／綜合報導

每位媽媽都期待懷胎10月誕生的寶貝能健健康康出生，但19年前1對夫妻滿心期待到醫院待產期待能見到心愛的寶貝，護理師1句「你們的寶寶跟其他寶寶不太一樣，可能要有心理準備」原來女寶寶右手有缺陷，那個女寶寶就是維惟。維惟從小就將自己缺陷的左手藏起來，討厭出門與人接觸，一直到國中畢業後她決定從自卑走向自信，把自己的左手取名「小雞腿」，活出自我。

19歲的維惟外型十分亮麗，看起來就像1個正直青春的美少女，但仔細一看會發現，她的左手僅有右手的3分之2，父母擔心她在學校被欺負，總是拜託老師要特別細心照顧她，因為「她跟別人不一樣」。她不懂父母的用心，直到有天她問媽媽：「我到底哪裡跟別人不一樣？」媽媽則回：「手啊！妳的手跟別人不一樣，妳不曉得嗎？」

逐漸長大的維惟，開始意識到自己的與眾不同，也有同學發現了，還因此取笑她「你們看！她沒有手，好醜好醜」，聽見同學的嘲弄讓維惟收起天真，也開始將自己的缺陷左手也藏了起來，每天把衣服越穿越多，希望別人都看不見她的手，過著恨透那些同學也討厭面對人群的生活。

▼上了高中的維惟看到和她一樣有缺陷的男孩，於是她決定要拋棄自卑往自信的路走 。（圖／維維提供）

一直到上高中，有天維惟在網路上看到跟她一樣的人，那個男生腳也有缺陷，但卻沒有絲毫自卑感，甚至散發出自信，讓維惟覺得或許要讓自己從自卑走出來，往自信的路前進。維惟說「自此之後學習走向自信，她覺得放鬆很多，因為她不需要再沒必要隱藏自己，甚至敢穿無袖的長洋裝」

維惟認為自己已經長大，不想再讓父母擔心更勇於突破自我，她也想用一句話鼓勵和她一樣的人「你勇敢的樣子真漂亮，勇敢不記得你的名字，但他記得你突破的模樣」，如果自卑的路走過了，試試看自信這條路，當名生命戰士！

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