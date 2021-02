「世界最胖弟」瘦了！日走3km瘋狂鏟肉109公斤　勤練健身沒復胖

▲「世界最胖弟」3年成功減重108公斤,體重剩下不到「半個他」。(圖/翻攝自IG/@ ade_rai)

記者張寧倢/編譯

曾憑著「世界最胖弟」稱號爆紅的印尼男孩帕馬納(Arya Permana),在他11歲時達到192公斤的體重顛峰,胖到衣服穿不下,須在泳池洗澡,更因為步行困難而無法上學。直到醫師警告情況已危及生命,他才「覺醒」開始減重。如今帕馬納已經14歲,在持續運動、控制飲食之下,竟在3年內成功鏟肉109公斤。

...noodles, a kilo of chicken plus snacks and just keep going on and on.



This Is 14 year Old Arya permana, he has Now Lost Weight. pic.twitter.com/0Zkh9ABiVQ