口罩要戴面紗外？新加坡穆斯林搭車遭斥　司機：誰看得到

▲新加坡一名穆斯林少婦搭車口罩戴面紗內遭斥。（圖／翻攝自Facebook／新加坡万事通 Vaster News）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名信奉伊斯蘭教的少婦麥如拉在搭公車時，將口罩戴在尼卡布面紗（Niqab）下，竟被公車司機大聲斥責，還要求她必須將口罩取下，改戴在尼卡布外。公車司機的言語和態度讓麥如拉十分憤怒，於是將事發經過po上網，也因此引來許多網友的關注。事件曝光後，客運公司立刻向麥如拉道歉，並承諾會加強司機們的職業培訓。

綜合新加坡《聯合早報》等當地媒體報導，這起事件發生在1月30日早上，當時麥如拉正帶著3個孩子到附近的聯絡所（Community Club）領取教育儲蓄獎勵金。搭乘公車時，麥如拉正戴著只露出雙眼的尼卡布，將自己的臉和口罩都遮了起來。尼卡布是一種用於覆蓋面部的面紗，也是一些穆斯林婦女在公共場所和成年男性面前所穿的服裝飾品。

▲麥如拉在臉書上po文表示自己十分生氣。（圖／翻攝自Facebook／新加坡万事通 Vaster News）

就在她上車後，公車的女司機以為她以尼卡布取代口罩，因此大聲地對她喊道，「不可以戴這個」。麥如拉在發現司機誤會後，便將尼卡布拉開，讓對方看到她的口罩。豈料，司機這時卻當眾大喊，「把口罩戴外面！戴在裡面誰看得到？」，讓遵守防疫規範的麥如拉十分生氣。

麥如拉在接受《聯合早報》的採訪時表示，「當時公車上還有許多孩子們同校的學生和家長，當著他們的面被司機這樣斥責，讓我覺得非常不舒服。」麥如拉將此事po上網後，引起許多網友熱議，客運公司也馬上與她聯繫，並向她致歉。

客運公司發言人解釋道，司機當時是急於確認乘客們都有遵守戴口罩的規定，客運公司也已再次告知司機，只要看到乘客們有戴口罩即可，無需進一步追究；客運公司對此事造成的不愉快表示遺憾和抱歉，也會加強對司機們的職業培訓，以確保類似的情況不會再發生。

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