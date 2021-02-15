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北京塞車問題難解決　官方研究徵收「擁堵費」

▲▼北京,塞車,交通。（圖／路透社）

▲北京塞車問題嚴重，多年來一直難以解決。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京的塞車問題多年來一直沒有真正獲得解決，北京交通委先前就小客車數量調控政策優化方案公開徵求意見，也令徵收「擁堵費」的議題受到廣泛關注。據陸媒報導，北京市相關部門已就此展開論證，將結合落實城市總體規劃近一步研究。

事實上，這不是北京首次討論擁堵費問題，10多年前北京就提出過要徵收擁堵費，但後來沒有了下文。

2013年9月，北京發布「清潔空氣行動計劃」，提出交通委和環保局牽頭研究制定徵收交通擁堵費政策，由交通委和交管局牽頭制定智能化車輛電子收費識別系統等，引導降低中心城區車輛使用強度。

2016年5月，北京推出的《關於推進價格機制改革的實施意見》明確提出，研究交通擁堵收費政策，不過，最終也沒有實質進展。

▲▼北京,塞車,交通。（圖／路透社）

北京交通委2020年6月就小客車數量調控政策優化方案公開向社會徵求了意見，期間共收到電子郵件和書面信函24126封，來電5311人次。

據統計，來信來電中，持支持態度並提出修改完善建議的佔80.4%，持反對態度的佔19.6%，公眾意見主要集中在家庭新能源指標佔比過高，影響了正在輪候新能源指標的個人利益，建議設置過渡期。

此外，許多意見也提到了徵收擁堵費，以及發放郊區牌照等政策建議。

對此，北京市交通委表示，關於擁堵費和郊區牌照等其他政策建議，有關部門將結合落實城市總體規劃進一步研究論證。

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