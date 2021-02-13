國道2起汽車追撞事故最長塞4.5公里！初二午後這9路段最塞

▲初二上午11時34分國3北向197公里發生2輛小客車追撞 。（圖／高公局提供）

記者崔至雲／台北報導

今（13）日是大年初二，截至上午11時，國道全線交通量為42.6百萬車公里，車速40公里以下路段有國1高架南向機場系統-中壢轉接道、國1南向楊梅端-新竹系統、彰化系統-員林、北向台中-台中系統、仁德系統-台南系統、鼎金系統-高科，國3南向三鶯-龍潭、茄苳-香山、烏日-霧峰、草屯-南投服務區、國10東向左營端-燕巢系統及國5北向頭城-坪林等路段。預估全日交通量為138百萬車公里。

高公局公布上午國道事故，今日上午5時52分國1南向84.6公里發生2輛小客車追撞佔用中線車道事故，造成後方回堵4.5公里；11時34分國3北向197公里發生2輛小客車追撞占用內側車道事故，後方回堵4公里，均嚴重影響國道行車順暢。

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高公局研判，下午國1南向三義-台中系統、新營-永康、北向西螺-埔鹽系統、銅鑼-頭份、國3北向竹山-中興、大山-香山、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統及國10仁武-左營等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

有關今日1968網站及App發生開啟延遲問題，高公局表示係因使用流量創歷史新高，超過系統最大負荷，已緊急從提升硬體資源及修改軟體方面進行處置，後續高公局將持續精進系統整體運作，以改善用路人操作體驗。

高公局提醒民眾，假期間多利用公共運輸，若自行開車，則於出發前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，方便又迅速。

▼初二國道塞車路段。（圖／高公局提供）

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