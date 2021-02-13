　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道2起汽車追撞事故最長塞4.5公里！初二午後這9路段最塞

▲▼ 11時34分國3北向197公里發生2小客車追撞 。（圖／高公局提供）

▲初二上午11時34分國3北向197公里發生2輛小客車追撞 。（圖／高公局提供）

記者崔至雲／台北報導

今（13）日是大年初二，截至上午11時，國道全線交通量為42.6百萬車公里，車速40公里以下路段有國1高架南向機場系統-中壢轉接道、國1南向楊梅端-新竹系統、彰化系統-員林、北向台中-台中系統、仁德系統-台南系統、鼎金系統-高科，國3南向三鶯-龍潭、茄苳-香山、烏日-霧峰、草屯-南投服務區、國10東向左營端-燕巢系統及國5北向頭城-坪林等路段。預估全日交通量為138百萬車公里。

高公局公布上午國道事故，今日上午5時52分國1南向84.6公里發生2輛小客車追撞佔用中線車道事故，造成後方回堵4.5公里；11時34分國3北向197公里發生2輛小客車追撞占用內側車道事故，後方回堵4公里，均嚴重影響國道行車順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局研判，下午國1南向三義-台中系統、新營-永康、北向西螺-埔鹽系統、銅鑼-頭份、國3北向竹山-中興、大山-香山、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統及國10仁武-左營等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

有關今日1968網站及App發生開啟延遲問題，高公局表示係因使用流量創歷史新高，超過系統最大負荷，已緊急從提升硬體資源及修改軟體方面進行處置，後續高公局將持續精進系統整體運作，以改善用路人操作體驗。

高公局提醒民眾，假期間多利用公共運輸，若自行開車，則於出發前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，方便又迅速。

▼初二國道塞車路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 初二塞車路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 初二塞車路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 初二塞車路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 初二塞車路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 初二塞車路段。（圖／高公局提供）

▲▼ 初二塞車路段。（圖／高公局提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
宥勝老婆「有很多外來誘惑找上他」　認多次起爭執
快訊／今無新增確診　18天後再見+0
百萬「美女襄理」收大鵰照！3特徵揪噁男竟反遭出征
16歲休學！正妹YouTuber20歲買百萬名車　還有奢華獨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

18天後再見+0　指揮中心：今日無新增確診，新年快樂

國道2起汽車追撞事故最長塞4.5公里！初二午後這9路段最塞

上桌手氣慘！麻將老江湖公開轉運「3招」：段落棄戰少輸一半

敢衝才有錢賺！2021年財運TOP3生肖曝　屬雞有升官機會

喜牛迎春！穿梭風格新穎的吉慶年畫間

「資料讀取中」國道1968APP塞爆　高公局回應了

鴻運當頭！2021「好運爆棚」TOP3生肖　「雞」貴人運超強

頭伸出欄杆…他「臉紅拔不出」：以後不亂玩！萬人笑：頭過身就過

交大理工高材生「製造浪漫」　新竹玻璃球工廠「連白宮也征服」

1讚10元安太座總額36萬2660元　陳志金掏私房錢：我下次不敢了

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

18天後再見+0　指揮中心：今日無新增確診，新年快樂

國道2起汽車追撞事故最長塞4.5公里！初二午後這9路段最塞

上桌手氣慘！麻將老江湖公開轉運「3招」：段落棄戰少輸一半

敢衝才有錢賺！2021年財運TOP3生肖曝　屬雞有升官機會

喜牛迎春！穿梭風格新穎的吉慶年畫間

「資料讀取中」國道1968APP塞爆　高公局回應了

鴻運當頭！2021「好運爆棚」TOP3生肖　「雞」貴人運超強

頭伸出欄杆…他「臉紅拔不出」：以後不亂玩！萬人笑：頭過身就過

交大理工高材生「製造浪漫」　新竹玻璃球工廠「連白宮也征服」

1讚10元安太座總額36萬2660元　陳志金掏私房錢：我下次不敢了

磕越響錢越多！　哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

比你還有錢！美8歲牧羊犬繼承主人1.4億遺產　好友苦笑：用得完？

她染新冠「手指發黑」截肢　醫揭病毒猛攻血管！震撼照曝光

睡女友家一晚被要求2千水電費！「做其他事」要加錢…男友傻爆眼

統一獅萊恩賀年　新年現身台灣首廟天壇天后宮發紅包

爵士雙殺公鹿！近18場17勝　字母哥還慘被戈貝爾「顏扣」

韓國BL元年！ 4部超甜男男CP網劇...過半演員都是「愛豆出身」

18天後再見+0　指揮中心：今日無新增確診，新年快樂

李盈南奉獻台電47年　亞錦賽執教奪冠很圓滿

年假防疫在家追劇超爽！浪漫、恐怖風格任選　Netflix影集2020年人氣第一排行榜（上）

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！低溫不到10℃

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

初二7大禁忌曝！留下吃晚餐恐帶衰娘家1整年

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

初二回娘家「國道一早就紫爆」　9地雷路段曝光

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

橫綱凱咪譙鄧家華智能低　被反嗆：區區小模

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

親戚問「薪水多少」　法律人神回1句…千人朝聖

吃完年夜飯被男友爸叫去洗碗！媳婦勸爆

更多熱門

相關新聞

初二去廟祭改！柴柴臉虔誠趴拜墊

初二去廟祭改！柴柴臉虔誠趴拜墊

過年拜拜毛孩也要祈福一下！屏東飼主Dong Huang大年初二帶著寶貝柴柴Coco來走春，來到潮州鎮「天台寶宮」祭改。爸爸看著Coco一臉虔誠，誠心趴在拜墊上，聆聽師父口中念念有詞，趕緊將可愛畫面錄下來，分享在臉書社團萌暈許多人。

國道1968APP塞爆　高公局回應了

國道1968APP塞爆　高公局回應了

路殺畫面曝！無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

路殺畫面曝！無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

台中角頭被砍4刀亡　10護法竟照打麻將

台中角頭被砍4刀亡　10護法竟照打麻將

初二國5北上15時塞明晨「連塞10小時」

初二國5北上15時塞明晨「連塞10小時」

關鍵字：

國道初二自小客車追撞汽車塞車車禍

讀者迴響

熱門新聞

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

薔薔「生理期第1天」看清男友！

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

16歲休學！正妹YouTuber「20歲就買下百萬名車」

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面