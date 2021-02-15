要求肉身還債...他怒轟「妳還太慢」：給我X就對了！　下場慘曝

▲阿傑傳語音訊息恐嚇小紅。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名男子「阿傑」（化名）因與女子「小紅」（化名）有糾紛，竟然就傳語音訊息恐嚇對方，導致對方因此心生畏懼，擔心自身生命安全遭受危害，嚇得報警處理。對此，嘉義地院審理後，依法判阿傑拘役50日，得易科罰金。

判決指出，阿傑與小紅有債務糾紛，而他於去年7月某日下午4時50分許，於嘉義的住處，用手機內的通訊軟體LINE傳送語音訊息給對方，「幹X娘XX，我要騎抵的，妳這樣還我太慢，我要幹抵的（意指要求對方以肉體還債），我不管妳，不然妳就要想辦法，別人就可以幹，我就不能幹」。

▲小紅因為阿傑的行徑而心生畏懼。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫123RF）

此外，阿傑還於語音訊息中提到，「如果妳不給我幹，那給它清楚（指債務），當作妳是什麼，自以為清高嗎？錢不還我，我就幹就對了，幹抵也沒關係，沒拿也沒關係，幹抵的，看要幾次」諸多恐嚇言語，已經使小紅因此心生畏懼，擔心自己的生命安全遭到危害。

▲法官審理後認為，阿傑的行徑確實已經造成小紅身心恐懼、危害其安全。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pixabay）

對此，法官審理時，依據阿傑於警訊、偵查之時供述、小紅的指訴，以及語音訊息譯文、照片2張、光碟等，認定阿傑的罪刑堪以認定。此外，法官也發現，阿傑也有前科，是累犯，其僅因認為對方欠款不還，就恐嚇小紅，以通訊軟體傳送危害對方身體、名譽安全的語音訊息，使對方心生恐懼。

法官審酌，阿傑犯後坦承有傳送語音訊息之犯行，考量其智識程度、素行、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依法給予判刑。對此，嘉義地院審理後，依犯恐嚇危害安全罪，累犯，判處阿傑拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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