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嘉義「恐怖喪屍」驚人奇觀！百人緊繃防守　網嚇：根本不敢走過去

▲▼嘉義市春節垃圾收運奇景。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲嘉義市春節垃圾收運「萬頭攢動」奇景。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／董美琪報導

嘉義市春節停止清運垃圾4天，但深夜有特別派一台垃圾車停在文化路「定點定時」給民眾丟垃圾。沒想到13日晚間當地臉書社團紛紛瘋傳這驚人景象，只見一大堆民眾拼命追著垃圾車，並在現場虎視眈眈地準備丟垃圾，一位難得回嘉義的遊子驚訝地說「發生什麼事了？」

網友們分別在「路上觀察學院」及「我是嘉義人(自己人)」po出這特殊景象寫道，「夜半時分，喪屍出征」、「可以等車停好再丟嗎？這樣很危險餒，有人直接被後方丟的垃圾K到！值班清潔人員辛苦了。」

▲▼嘉義市春節垃圾收運奇景。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

從影片中，可見垃圾車一邊緩慢地往定點停車，但還沒到位，一群民眾早已在一旁跟車，邊走邊扔出手上垃圾，車子還沒到點，垃圾都快滿出來了，甚至隨車人員被垃圾打到頭，不論是照片、影片都相當驚人。

不少民眾也拍下這景象，「喪屍部隊又出現了」、「很多沒垃圾車丟的人都拿去那丟」、「好嚇人」、「每次過年都會有這種情形，清潔人員真的很辛苦」、「莫名有種喜感」、「很像餵鯉魚吃飼料的樣子」、「好像在搶頭香」、「屍速垃圾車」、「垃圾車要爆掉了吧」、「又開始了…之前就是因為這樣又搶丟亂停，所以那邊才貼了公告，其實初一到初四幾乎一整天都可以，真的不需如此」。

▲▼嘉義市春節垃圾收運奇景。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

嘉義市公告自2月12日至2月15日（初一至初四）停止清運4天：

文化路深夜定點定時（如下）垃圾車正常收運：
1. 晚間10時30分至凌晨3時定點停靠於蘇周連宗祠大門口旁（垂楊路、興中街口）
2. 凌晨3時至5時20分定點停靠於文化路噴水圓環（土地銀行旁停車格）

增加白天定點定時垃圾車收運：
1. 蘇周連宗祠大門口旁(上午8時至下午4時)
2. 南門圓環旁(上午8時至下午8時)

▼po文留言串也有網友貼出驚人影像。

可以等車停好在丟嗎？這樣很危險⚠️餒，有人直接被後方丟的垃圾K到！ #值班清潔人員辛苦了

Amarna Huang 發佈於 2021年2月13日 星期六

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▲▼嘉義市春節垃圾收運。（圖／嘉義市政府）

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