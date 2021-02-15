天冷吃滷味超爽！內行曝「1食材」看出老闆技術：有用心有差

▲滷味。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

在冬天吃熱呼呼的滷味是再幸福不過的事了！一名網友日前發文丟出心中疑問，比起炸物、烤物，滷味其實相對容易烹調，因為基本上就只是丟進水裡面煮而已，「要點什麼最能了解老闆技術呢？」貼文一出，立刻引發熱議，有網友就回應，「大豆乾可以看出是否用心」、「冷滷才吃得出來好吃與否」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「滷味要點什麼最能知道老闆技術」為題丟出討論，每次只要天氣一冷，他都特別想吃熱呼呼的滷味；與此同時，他便好奇，滷味應該要點什麼才能看出老闆技術好壞呢？

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原PO表示，炸物和烤物比較有火候上的差異，但滷味基本上就是丟進水裡煮而已，而食材也不像炸物需要裹粉，應該不難；或許滷味湯頭會有些許差異，但如果不論這點，點菜要點什麼才可以吃出差別？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「王子麵，太硬、太軟只能靠火候」、「湯頭和醬料很重要」、「冷滷味最考驗功夫」、「腸、內臟」、「蘿蔔」、「蘿蔔、花椰菜」、「冷滷味才真功夫，熱滷味那個滷汁根本可有可無，每一攤都是靠刷醬的味道」。其中，被最多人點名的就是豆乾了，「板豆腐可以看出湯底，豆乾可以看出入不入味」、「豆乾、王子麵」、「吸湯汁的豆乾」。