「月薪11萬」是什麼生活品質？　網嘆：只敢黑白切多點小菜而已

▲網友表示，月薪11萬的生活品質，頂多就是黑白切敢多點幾道小菜而已。（圖／記者張一中攝）



記者林彥臣／綜合報導

很多人的新年新希望，都是期許自己可以升官發財，總是期待自己賺得更多，能夠改善生活品質，就有人在PTT八卦板發問，如果月薪11萬是什麼樣的生活品質，對此許多網友討論，其實也不過就是外食比一般人多點幾樣小菜而已，其他的部分根本一樣拮据。

原PO發文指出， 最近聽到朋友年後換工作，月薪11萬聽了好羨慕，像他這種薪水23.1k的人，聽了也不知道月薪11萬到底是怎樣的生活，有網友可以分享一下月薪11萬以上的生活嗎？

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▲有人表示，即使月薪11萬，還是買不起房子，或是被房貸壓得喘不過氣。（圖／記者湯興漢攝）



網友在推文中表示，「黑白切隨便點」、「吃飯不用多想，其他的費用還是要盤算」、「買麥當勞薯條可樂都加大」、「跟老婆兩個都達標，養兩個小孩一樣要省吃儉用」、「結婚有小孩比出社會領3萬過2得還慘」、「每天工時14小起跳假日oncall好處就是吃飯點小菜沒啥壓力但還是買不起房」。

▲也有人強調，心境的富裕不只建立在物質生活。圖為空軍中尉吳育豪自備餐食煮熱粥關心街友。（圖／翁伊森翻攝）



不過也有人表示，自己跟另一半都超過11萬，手機一個拿i7一個i8，身邊大部分的手機都比他們高級，叫ubereat只看有折扣或買一送一，但看到巨輪或盲人歌手可以毫不猶豫投錢或買幾包口香糖，過年可以認養10份年菜給街友，心境的富裕不用靠物質生活建立。

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