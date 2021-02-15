2021重大天象！月全食、流星雨齊報到　重現3年未見「血月」奇景

▲台北天文館預報今年重大天象，月全食流星雨齊報到。（圖／台北市立天文科學教育館提供）

記者崔至雲／台北報導

2021年天象精彩萬分，台北市立天文教育館整理今年精彩天象，不僅有睽違3年的月全食、還有多場盛大流星雨。其中最精彩的天象當屬今年5月的月全食，將重現3年未見的「血月」奇景，同時也是全年最大滿月。

天文館表示，台灣今年可見兩次月食，分別是5月26日（週三）的月全食與11月19日（週五）的月偏食，均為月出帶食，當月球從地平面升起時已帶食相，形成極為特殊的景觀。其中5月的月全食不但將重現3年未見的「血月」奇景，同時也是全年最大滿月，相當特別，而台灣下一次能再看到月全食將在2022年底。

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今年的流星雨也十分精彩，天文館說明，每小時天頂數量超過百顆的，包括8月13日英仙座流星雨與12月14日雙子座流星雨，其中又以英仙座流星雨的觀測條件最佳。此外，4月的天琴座流星雨、5月及7月的寶瓶座流星雨，10月的獵戶座流星雨等都值得關注。另外，天文館提到，還有許多其他不容錯過的美麗天象，如行星合、衝與東西大距，以及正開始新週期的太陽黑子等。

天文館指出，更多天文知識，民眾可上天文館官網「2021天文年鑑」查詢，另有簡明易查的「2021年重要天象表」，民眾可於台北天文館網站「天象情報」下載。