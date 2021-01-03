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就是今夜至明凌晨！2021首場象限儀座流星雨　極大期每小時110顆

▲▼象限儀座流星雨。（圖／台北市立天文科學教育館提供）

▲天文館預估象限儀座流星雨每小時可達110顆。（圖／台北市立天文科學教育館提供）

記者許展溢／台北報導

2021年天象精彩萬分，台北市立天文科學教育館指出，不僅有睽違3年的月全食，還有多場盛大的流星雨，觀星迷將可大飽眼福，特別是新一年的天文秀首場就在今（3日）晚上登場，那就是三大流星群之首的「象限儀座流星雨」，預估今晚至4日凌晨達流星雨極大期，每小時約110顆。

天文館說明，極大期發生在1月3日，ZHR達110。其輻射點在牧夫座頭部附近，午夜後自東北方升起，但當晚月相近下弦，因此觀察條件較不佳。此外，由於輻射點偏天球的高緯度，因此在台灣實際觀察到數量會較少。但此群流星雨常有明亮的火流星出現，且流星數量有集中於極大期前後數小時內的特性，仍然值得觀察。欣賞流星雨並不需要望遠鏡，只要挑選視野開闊，光害少的地方，以肉眼觀賞即可。若能利用相機長時間曝光，就有機會捕捉流星的身影。

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台北市政府警察局預估今晚陽明山可能湧入觀星人、車潮，特規劃交通疏導勤務，於仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗、冷水坑編排崗位加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制，請觀賞民眾務必耐心配合員警管制、指揮。北市警局特別提醒欲前往觀賞流星雨的民眾，雖在戶外，仍需多加留意保持適當社交距離，公運處亦將適時增加陽明山地區公車班次，民眾請注意頭、末班車時間，另本市士林區捷運劍潭站1號出口亦有「士林-陽明山計程車共乘」可供利用。

▲▼台北天文館預報明年重大天象，月全食流星雨齊報到。（圖／台北市立天文科學教育館提供）

▲天文館指出，今年還可見兩次月食。（圖／台北市立天文科學教育館提供）

除今夜登場的象限儀座流星雨，天文館表示，8月13日英仙座流星雨與12月14日雙子座流星雨，其中又以英仙座流星雨的觀測條件最佳。此外，4月的天琴座流星雨、5月及7月的寶瓶座流星雨，10月的獵戶座流星雨等都值得關注。台北天文館將在流星雨極大期晚間於陽明山、梨山、蘭嶼、七美等觀星條件極佳的地點，以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。

另外，台灣今年可見兩次月食，分別是5月26日（週三）的月全食與11月19日（週五）的月偏食，均為月出帶食，當月球從地平面升起時已帶食相，形成極為特殊的景觀。其中5月的月全食不但將重現3年未見的「血月」奇景，同時也是全年最大滿月，相當特別，而台灣下一次能再看到月全食將在2022年底。

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