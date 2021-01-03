今晚登場！2021首場「象限儀座流星雨」大爆發　每小時達110顆

▲2021年首場流星雨由象限儀座流星雨展開序幕，今年極大期預測約發生於台灣時間3日22時30分。（圖／翻攝自台北天文館

記者崔至雲／台北報導

2021年第一場流星雨要來了！台北市立天文科學教育館表示，首波「象限儀座流星雨」，即將在元旦假期尾聲的今（3日）晚上登場，預估每小時天頂流星數量高達110顆。想觀賞流星雨的朋友們絕對不能錯過。

天文館說明，象限儀座流星雨是三大流星群之首，極大期發生在1月3日，ZHR達110。午夜後自東北方升起，但當晚月相近下弦，因此觀察條件較不佳。此外，由於輻射點偏天球的高緯度，因此在台灣實際觀察到數量會較少。但此群流星雨常有明亮的火流星出現，且流星數量有集中於極大期前後數小時內的特性，仍然值得觀察。

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▲象限儀座流星雨輻射點示意圖。（圖／台北天文館提供）

天文館提到，欣賞流星雨並不需要望遠鏡，只要挑選視野開闊，光害少的地方，以肉眼觀賞即可。若能利用相機長時間曝光，就有機會捕捉流星的身影。

天文館進一步說明，流星群大多是由彗星造成，但研究發現小行星2003 EH1的軌道和象限儀座流星體軌道非常近似，認為它可能是象限儀座流星群的來源；因此象限儀座流星群是繼雙子座流星群之後，被證實由小行星引起的流星群。

天文館也表示，天文館將於流星雨極大期晚間於陽明山、梨山、蘭嶼、七美等觀星條件極佳的地點，以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。

