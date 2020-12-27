不能不知2021重大天象！月全食將重現3年未見「血月」奇景

▲台北天文館預報明年重大天象，月全食流星雨齊報到。（圖／台北市立天文科學教育館提供）
記者許展溢／台北報導
2021年天象精彩萬分，台北市立天文科學教育館指出，不僅有睽違3年的月全食，還有多場盛大的流星雨，觀星迷將可大飽眼福，已精算出明年完整的天象資料，彙編於「2021天文年鑑」，另有簡明易查的「2021年重要天象表」，民眾可於台北天文館網站「天象情報」下載。
天文館表示，台灣明年可見兩次月食，分別是5月26日（週三）的月全食與11月19日（週五）的月偏食，均為月出帶食，當月球從地平面升起時已帶食相，形成極為特殊的景觀。其中5月的月全食不但將重現3年未見的「血月」奇景，同時也是全年最大滿月，相當特別，而台灣下一次能再看到月全食將在2022年底。
明年的流星雨也十分精彩，天文館說明，每小時天頂數量超過百顆者即有3場，包括1月3日極大的象限儀座流星雨、8月13日英仙座流星雨與12月14日雙子座流星雨，其中又以英仙座流星雨的觀測條件最佳。此外，4月的天琴座流星雨、5月及7月的寶瓶座流星雨，10月的獵戶座流星雨等都值得關注。另外，天文館提到，還有許多其他不容錯過的美麗天象，如行星合、衝與東西大距，以及正開始新週期的太陽黑子等。
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