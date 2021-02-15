鐵道觀光崛起！鳴日號成台灣之光　台鐵3年內再推4款「五星車隊」

▲台鐵鳴日號獲得日本設計獎項。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

為加強推展鐵道觀光旅遊服務，交通部台鐵局推出觀光列車鳴日號，導入創新概念，減法美學將內部改裝與外部路線景緻及環境之融合，外觀以尊榮感黑色搭配記憶中經典橘色保留台鐵的靈魂，內裝及設計榮獲日本2020年Good Design Award國際設計大獎，成為另類台灣之光。

台鐵局表示，鳴日號觀光列車主打「五星服務」及「五感體驗」，搭配四季美景和在地文化規劃主題遊程，承攬鳴日號觀光列車經營權的雄獅集團聘請五星級飯店的高階管理人才，將飯店管理服務流程導入鳴日號服務細節，要讓搭乘體驗更深更廣更有溫度。

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▲▼台鐵鳴日號外觀採取橘黑設計。（圖／台鐵提供）

為推廣鐵道觀光旅遊，台鐵局依據不同列車及主題規畫打造一系列包括鳴日號、藍皮解憂號、海風號、山嵐號及頂級豪華的「鑽石級寢台」列車等五星級觀光車隊，預計於2024年前推出多款不同主題的觀光列車。

台鐵局表示，未來國人不需特別出國，在國內就能搭乘各種主題觀光列車，不僅串接起台灣特有在地文化與多元歷史文化的融合，讓國內外旅客能欣賞沿線特色美景、品嚐在地美食點心，享受旅行臺灣的全新體驗模式，更可望讓台灣鐵道之旅成為國際觀光新賣點。

▲▼鐵道旅遊崛起，搭火車環島也是一項旅遊選擇。（圖／台鐵提供）