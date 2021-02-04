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歷時61天瑞芳-猴硐終於通車！台鐵人忍2°C低溫「泡水裡」搶修

▲台鐵瑞芳=猴硐邊坡西正線搶修工程 3日恢復全線雙向通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵瑞芳=猴硐邊坡西正線搶修工程完工，3日恢復全線雙向通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

 記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於109年12月4日因邊坡坍方造成路線中斷，搶修後先以東正線通車，經台鐵同仁連日努力，終於提前在2月3日雙線通車，完成61天的搶修期。交通部長林佳龍貼出一支影片致敬在前線付出的鐵道英雄，影片曝光吸引上千名網友按讚，直呼「謝謝無名英雄們！」

林佳龍於臉書發文表示，去年12/4台鐵瑞芳猴硐段邊坡走山，他趕赴現場發現雨勢大到雙眼幾乎睜不開，雨水夾帶土石成為泥流，現場一片瘡痍。且當時因大雨及冷空氣影響，體感溫度僅2度，氣候相當惡劣。

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為清光滑動土石，幾乎每日都需在雨中清運上千立方公尺的土石。林佳龍說，連日滂沱大雨加上低溫，使得初期工程進度並不順利，但台鐵與施工團隊沒有放棄，他們「泡在水裡」，日夜輪班，趕在第10天搶通東正線。

而靠近山坡側的西正線，除了清除土石、修復邊坡，也建立起監測系統確保施工及行車安全。61天後，恢復雙線雙向通車。後續還有上邊坡自由型格框、噴凝土及岩栓、坡面排水溝、微型樁建置等，預計6月中完工。

林佳龍大讚，「感謝台鐵同仁使命必達，與所有參與搶修的團隊一起完成這個極為艱困的任務，有您們真好！」

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