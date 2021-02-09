31億買龐巴迪ATP「1年故障178次」　台鐵扣1.14億尾款竟敗訴判賠

▲台鐵因驗收不過，對國際交通工程龍頭龐巴迪，扣了1億餘元的尾款，對方提告求償。（示意圖，非新聞當事列車／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

台灣鐵路管理局於2001年間，與國際交通工程巨頭「龐巴迪」（Bombardier Transportation）簽約，以31億餘元採購「列車自動防護系統」（ATP），台鐵於2008年間，測試系統沒過要求改善，龐巴迪卻認為這樣是「可接受」的，雙方爭執到2018年才完成驗收，台鐵以此在尾款扣了1.14億餘元，作違約懲罰，龐巴迪因此提告，北院日前判台鐵應賠6964萬餘元。

龐巴迪認為，工程既已完成驗收，台鐵應給付全部款項，卻以逾期違約為由，少付了1億1350萬餘元的尾款，另外，台鐵應於2010年給的器材款項，也直到2018年才給，應補償1289萬餘元的利息。

台鐵認為，ATP系統在2007、2008年間的測試中，故障多達178件，限期讓龐巴迪改善，對方也沒做到，導致驗收直到2018年才完成，扣的1億1350萬是逾期違約金，器材費也是因龐巴迪拖延，才導致遲付。

法官認為，龐巴迪依約應對測試不良的數值改善，台鐵追討逾期違約金合理，但雙方對測試「可接受」或「失敗」的爭議，數值於2017年經第三方判定為「通過」，顯見龐巴迪並非故意不履約，判台鐵扣除的違約金僅部分合理，應返還5675萬餘元，龐巴迪追討1289萬餘元的器材費利息也沒問題，判台鐵應給付龐巴迪6964萬6998元。

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