春節吃「含酒精料理」小心酒駕　醫曝：不論量多量少都可能隔夜醉





▲品嘗含有酒精的料理之餘，身體可能就留有酒精，可能還悄悄在身體發揮作用，造成判斷力下降而不自知。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

近年來隔夜醉及食用含酒精料理所造成的酒駕事件屢屢聽聞，交通部指出，開心品嘗含有酒精的料理之餘，身體可能就留有酒精，可能還悄悄在身體發揮作用，造成判斷力下降而不自知，呼籲務必要有充分的休息時間，完全代謝體內酒精，避免造成宿醉駕車。

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▲交通部呼籲，品嘗含有酒精的料理之餘，務必要有充分的休息時間，完全代謝體內酒精，避免造成宿醉駕車。（圖／記者黃克翔攝）

依據內政部警政署統計資料，自104年起酒駕肇事件數6,658件逐年遞減至109年4,091件，降幅38.6%；但統計酒駕肇事的時段發現，清晨4時到中午12時，佔整體酒駕時段近20%，顯示白天仍有酒駕肇事風險。

長庚醫院胃腸科醫師錢政弘以專業的角度解釋，只要飲用酒精，不論濃度高低多寡，不論飲用量多量少，身體一定會吸收，但因每個人的體質代謝速率不同，需要充足的休息才能將酒精代謝完全。

▲錢政弘說，只要飲用酒精，不論濃度高低多寡，不論飲用量多量少，身體一定會吸收，但因每個人的體質代謝速率不同，需要充足的休息才能將酒精代謝完全。（圖／記者賴文萱攝）

交通部再次呼籲，開心品嘗含有酒精的料理之餘，身體可能就留有酒精，可能還悄悄在身體發揮作用，造成判斷力下降而不自知，前一天如果有較多的飲酒，隔天也建議最好先不要自行開（騎）車，可坐他人車輛，避免宿醉變成道路上自己及他人安全的隱憂。

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