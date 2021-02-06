酒駕連坐開鍘！鐵齒男栽了酒測值0.5　同車3友「陪罰」600元起跳

▲台南市佳里分局5日深夜11時許在台19線中州福宅路段路檢，攔到侯姓酒駕男子，依涉嫌違反公共危險罪送辦，同車3名乘客遭連坐處罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里分局5日晚上執行全國取締酒駕專案，警方於深夜11時許在西港區台19線中州福宅路段執行路檢盤查勤務，攔到「鐵齒」明知故犯的侯姓酒駕男子，酒測值高達0.50，涉嫌違反公共危險罪送辦，同車3名乘客遭連坐處罰，處新台幣600元至3000元罰鍰。

適值農曆年終尾牙，酒駕高風險期，佳里警分局交通執法不打烊，針對轄區餐飲場所密集區域、聯外幹道及易肇事路段，超前部署警力攔檢取締酒後駕車，提升執法強度。2020年取締酒後駕車128件，較2019年121件，增加7件（増5.8%）；2020年A2類交通事故1615件、受傷2136人，較2019年1762件、受傷2353人，減少147件、受傷減少217人(減9.22％)。

2021年重要節日安全維護工作剛起跑之際，佳里警分局交安宣導團為加深民眾「酒後不開車」之守法觀念，利用中午、晚間用餐時段，走訪轄區餐廳、薑母鴨店及熱炒店，與商家業者簽署反酒駕宣言，善盡社會責任，並向顧客宣導喝酒不開車，開車不喝酒，不管喝多少，千萬不要逞強，搭計程車或指定駕駛最安全，不要因小失大，造成自己或他人生命危害，而後悔莫及。

佳里警方強調，一旦查獲酒駕，除駕駛人會被依公共危險罪嫌送辦，同車其餘乘客也會被連坐處罰，按道路交通管理處罰條例第35條規定，處新台幣600元至3000元罰鍰。

佳里分局長甘炎民表示，年關將屆尾牙春酒飲宴場合增多，致酒駕肇事機率增加，警方持續針對轄內各餐飲、娛樂場所周邊等易發生酒後駕車路（時）段，實施機動巡邏、攔檢取締工作，提高執法強度及頻率，呼籲民眾酒駕不僅危害自己生命安全，更讓周遭無辜用路人安全受到威脅，嚴重危及社會安定與家庭幸福，聰明的您我，千萬不要以身試法。

最受歡迎玫瑰香氣

