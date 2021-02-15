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師上課巴頭、笑「腦袋裝O液」！國中男不敢去學校…爸提國賠獲償

▲▼補習班,補習,老師。（圖／取自免費圖庫／pexels）

▲桃園某國中教師遭學生控訴，上課會拿麥克風、水管等物敲學生的頭。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／台北報導

在桃園某國中任教的張姓男老師，2015年至2017年在擔任班級導師期間，竟多次對學生阿傑（化名）做出各種侵害行為，致阿傑每天都害上學，並患有適應障礙合併憂鬱症。案經阿傑父母提告求償國賠，法官認為張師教學上確實有諸多不當行為，審結判學校及張師各需給付阿傑8萬元，全案定讞。

阿傑自2015年至2017年9月間就讀桃園市區某國中，張男則擔任其班導師及公民科老師。學生阿傑控訴，老師上課時只要心情不佳，就會拿麥克風打他頭部，又或者誣賴他戳同學屁眼，要求他只能坐在講台前或垃圾桶旁；阿傑再稱，他一次段考僅因平均成績不及格，就遭張師出言辱罵、呼巴掌，另有次老師直接在全班面前說他「腦袋裝精液」、「耳朵長包皮」，甚至無故要求他做伏地挺身，並要求動作「要像A片裡面的男優在X女優一樣要呈90度」等。

阿傑難過再言，有一次他帶一桶脆笛酥到學校，以便下課肚子餓時食用，卻遭班導沒收，張師雖告知他下課時可至老師辦公桌食用，但他前往食用後，張師竟以他偷吃為由，在全班同學面前將他的脆笛酥整桶搗碎，直接灑在他面前。阿傑父母因無法認同老師作為，一氣之下告上法院，向校方及班導聲請國賠。

法庭上，張師坦言有讓阿傑做伏地挺身，但否認有要求「動作像A片」，強調只是希望學生動作確實，以免傷害到身體；不過同學丙出面證稱，只要有同學在做伏地挺身，班導就會說「好像在性愛」，另「腦袋裝精液、耳朵長包皮」等語，班上所有男生都被講過，不是只有阿傑。

針對麥克風敲頭事件，張師辯稱上課時只要同學放空或亂講話，他就會請同學上來以手上有的東西輕輕提醒他們，不是只有針對阿傑。對此，同學丙、丁、戊皆表示，考試成績不好或上課吵鬧就會被老師叫上台敲頭，但力道都輕輕的，除了麥克風，老師還曾拿過水管、鏟子等；至於脆迪酥事件，張師則強調是因阿傑偷吃已經沒收的脆迪酥，他一時太生氣才將脆笛酥搗碎，並沒有要羞辱人的意思。

法院審理時勘驗同學證詞，認為張師任職期間曾以具有性意味的言詞辱罵阿傑，使阿傑在同學面前陷於難堪，除減損阿傑聲譽外，也足以影響他的人格尊嚴與學習表現，已不法侵害他名譽權；對此認為阿傑求償國賠有理由，審結判其所屬國中及張師各需賠償他8萬元。全案定讞。

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