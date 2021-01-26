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社會 社會焦點 保障人權

姊妹檔搭小黃遇狼！運將邊開車邊「摸她私處」：來當我大、小老婆

▲▼司機伸出狼爪。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

▲莊姓計程車司機2019年2月11日中午，竟在載客途中對客人伸出狼爪。（示意圖，非當事人／翻攝免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

莊姓計程車司機2019年2月間載到一對姊妹檔，當時他見坐在副駕的妹妹智能上有缺陷，竟心懷不軌，於開車途中多次伸手撫摸她大腿內側，意圖侵犯其隱私。妹妹後來驚覺有異，在一路口看到熟識的計程車司機阿漢（化名）後，趕緊要求換車並向阿漢求救；案經報警，莊男被依違反性騷擾防治法判刑1年。可上訴。

莊男為職業計程車駕駛，他2019年2月11日中午在高雄民生醫院門口搭載到一對姊妹花，2人上車後妹妹坐在副駕、姊姊則坐在副駕正後方。莊男行駛途中，經觀察妹妹的言行舉止，發現她有智能障礙的缺陷，竟基於猥褻犯意，哄稱要請姊妹倆吃粥，使她們鬆懈心房，接著就於行車中多次伸手撫摸妹妹的大腿內側。

3人在粥店用餐完畢，車輛行經鳳山區大明路、海洋路交岔路口一便利商店時，妹妹突然對莊男言行感到不安，眼見熟悉的運將阿漢就站在路旁，遂立要求下車，表示要改搭阿漢的車。

姊妹倆上車後，急忙向阿漢闡述遭莊男猥褻的經過，指出莊男一直要姊姊當他大老婆、妹妹當小老婆，甚至要妹妹親他。阿漢因擔心姊妹倆安全，把她們送回家後就趕緊至民生醫院告知警衛，再由警衛轉告給院內社工協助幫忙。

法庭上莊男否認性騷擾犯行，辯稱案發當天姊妹倆一上車，就開始問他有沒有太太或女朋友，接著還爭搶當他的另一半，讓他措手不及！最後他因覺得很怪，才把2人放在超商附近，強調自己與2女沒有任何體接、也沒有請吃粥，整個載送過程僅6分鐘。

高雄地院一審勘驗完相關證據，不採信莊男說詞，審結依乘機猥褻罪判他有期徒刑1年；案經莊男上訴，高雄高分院維持原判決。仍可上訴。

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計程車運將司機性騷擾狼爪變態醫院姊妹

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