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社會 社會焦點 保障人權

桃園癌末男開車一半遭擄！初一凌晨獲釋　警拘提6人到案

▲桃園市黃姓男子本月6日訪友時疑遭3輛車，十餘人強押上車擄走，圖為涉案之一被警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子本月6日訪友時疑遭3輛車，十餘人強押上車擄走。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者柯振中、沈繼昌／桃園報導

桃園市日前傳出擄人案，48歲的黃姓男子6日前往八德區訪友，半路遭到擄走，6天後自行返家。警方獲報後成立專案小組，拘提6人到案，目前掌握嫌犯共11名，另外5名未到案的犯嫌已發佈通緝，全案正在追查當中。

黃男6日下午2點開車經過八德區後庄街，突然遭到3輛跟蹤的轎車攔下，接著被帶上車，往大溪的方向開去，最後落腳處為新北市板橋區。

▼桃園市黃姓男子開車行經八德區後庄街，突然遭到擄走。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖案，八德警分局長黃百祿說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃男被擄後，家屬接獲勒贖電話，驚慌之下報警處理，警方也立刻成立專案小組，由桃園地檢署指派檢察官指揮偵辦。警方調查後發現，3輛轎車為租賃車，開始以車追人，12日凌晨拘捕6名涉案男子到案，黃男12日凌晨也自行返家。警方初步了解，黃男罹患癌症，正在接受化療，返家後沒有送醫治療。

警方持續調查，掌握涉案嫌犯共11人，目前拘提6人到案，其中1人羈押、1人抗告交保，獲高院裁定再開庭，其餘5名犯嫌尚未到案，已請地檢署發佈通緝，持續追查當中。

黃男返家休息完畢，已經完成偵訊。不過，依據黃男及黃男家屬的說法，遭擄期間並沒有遭到毆打、餵毒，家屬也沒有街道歹徒的電話，是否另有隱情，專案小組仍在偵辦當中。

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