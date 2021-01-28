人夫偷吃小三拍激情片！妻開電腦驚呆…提告反遭小三下馬威

▲順妻在老公提出離婚要求後，一日意外於先生的電腦內發現他偷吃的證據。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者徐愷昕／高雄報導

人夫阿順（化名）2018年在扶輪社認識王姓女子後，竟開始背著妻子與王女交往，2人不僅時常出遊旅行，且每回發生關係時都還會下影片留存。順妻一日在老公的電腦發現2人通姦的性愛片10部，氣炸向小三提告求償150萬元；案經橋頭地院審理，法官判王女須賠償35萬元。可上訴。

阿順與妻2007年10月結婚，婚後夫妻倆生活和諧美滿並育有3名子女，怎料，阿順2018年間參加扶輪社認識了王女後，與其相談甚歡、互有好感，同年底竟開始交往，12月第一次旅行還一起去了廈門5日遊，期間也毫不避嫌地在公眾場所牽手、接吻、擁抱，互動如情侶般甜蜜，聖誕節更一同至台北慶祝。

2019年阿順為了能給王女承諾，向妻子提出離婚要求，2人10月4日簽下離婚協議書，但因阿順未依協議給付金錢給妻子，又多次藉故拖延，故2人始終未前往戶政事務所辦理離婚登記。

在等待辦理離婚期間，順妻意外發現老公與王女共同出遊的照片，整起外遇事件這才曝光！順妻後來經細查，又陸續發現了2人的性愛影片，且次數多達10次，對此，她氣得上法院提告，向小三求償150萬元。

法庭上，王女坦言有與阿順發生親密行為，但她辯稱，阿順在追求她時有表示正與妻協議離婚，她因誤信男方說詞而掉入陷阱；接著，她也反控原告不當蒐證，派人入侵阿順設有密碼的電腦取得上開照片及影片，主張此照片因涉及他人隱私，應無證據力。

橋頭地院審理時，阿順則於庭中替王女證稱，指出自己的私密影片都存在私人電腦中，且電腦都設有密碼，認為影片會外流，應該是替他組裝電腦的小舅子（順弟）所竊；但因王女未提出相關事證，法官不採信其說詞，審結認為王女侵害順妻配偶權屬實，依法判她須賠償35萬元。可上訴。

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