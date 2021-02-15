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2021年12星座財運揭曉！金牛走大運、巨蟹狂開紅盤

儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲12星座新年財運公開。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

新的一年會有新的氣象，許多人也會在這個時刻出手投資，期待會有好的開始，命理師「清水孟國際塔羅」小孟老師就針對12星座預測今年的財運，其中提到金牛座的副業會走大運，也透露巨蟹會狂開紅盤。

牡羊座：投資方面適合保守為主，人氣與實力開始嶄露頭角

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2021年的收入穩定，不要貿然投入新市場，業務方面的工作會有老客戶引薦新客戶，過去累積的人脈會開始嶄露頭角。

金牛座：財運以正財運為主，副業會有不錯收益

上半年以正財運為主，下半年偏財運非常不錯，若有經營副業，在2021年會走大運，若想投資副業，可以在上半年去了解，下半年會有好機運。

雙子座：上半年談論薪資會有好的消息，投資農產相關標的可望獲利

今年正財大於偏財，在工作上好好表現，會受到賞識加分，想跟老公要私房錢，只要合理都會成功。如果是從事農業相關工作，會得到大豐收，如果想投資可以找農產相關的基金或概念股，可望大有斬獲。

儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲處女座可考慮投入新興市場基金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

巨蟹座：朋友請客變多、口福運強，股票可選擇跟美或文創有關類股

身邊會有很多朋友會對你展現大方，可以藉此大飽口福。投資美或文創有關的類股，有望可以大開紅盤。

獅子座：上半年適合投資股票，下半年有機會獲利成功

今年在高風險投資中可獲利，這種成就感會讓你非常開心，可以研究龍頭類股，有望獲利。

處女座：上半年正財能量會愈來愈順，可投入新興市場基金或科技類股

擺脫先前的財務壓力，今年上半年開始會慢慢有資金可以做自己想做的事，下半年則可開始投入新興市場基金或科技類股，只需要做每月固定投入，不用追求太高的回報率，就可以穩定累積財富。

天秤座：正財大旺的一年，是改變新的理財方式的好時機

可以把資金拿來做一些投資的活動，若已經有很熟悉的投資模式，且一直穩定獲利，可保持這樣的習慣繼續經營，下半年則是改變理財方式的好時機，可以用小額方式先嘗試。

天蠍座：助於做投資理財的相位，可跟一些專家做學習

因為本身太容易憑感覺投資，這樣會浪費好運氣，應該跟專家善加學習後才投入市場，另外又因為物慾強，建議去買一些指數股票型基金。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲射手座可從年中開始出手投資。（圖／pixabay）

射手座：理財想法跳Tone，年中開始偏財運增強

若能好好研究投資相關資訊，增強眼光的金準度，可以在年中開始投資，趁著偏財運加強有所加分。

摩羯座：避免投入風險太大的標的物，分散投資會是比較安全的做法

今年需多做一些分散投資的行為，下半年正財方面會大加分，若想投資或兼職，此時會是一個好時機。

水瓶座：所有鳥事開始一一化解，可以好好去拜訪一些生意夥伴

去年可能因為和生意夥伴有誤會導致心情低落，但今年可以把所有鳥事化解，因此在事業及財運都有所起飛，還可以得到大刀闊斧的佈局。

雙魚座：偏財運勢旺到爆，副業或被動收入可獲得穩定收入

可能會出現額外的賺錢機會，前往理財講座或飯局，打造出全新的財路，在經營副業或被動收入上，獲得細水長流得項目。

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