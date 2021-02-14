　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年初四迎財神！東森幣樂透頭獎連5期無人中　大獎上看600萬

▲▼東森幣樂透頭獎連5期無人中　大獎上看600萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動今(14日)大年初三第五日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第六期，頭獎將可得到600萬東森提貨券。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

「東森玩很大★樂透過新年」活動今(2/14)大年初三還是無人抱走頭獎，獎金持續累積，明天(2/15)大年初四迎財神的日子，頭獎將可得到600萬東森提貨券，提醒大家把握機會趕快下注，除透過ETtoday新聞雲、東森購物App和網站下注，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一下、或許財神眷顧就能中大獎！

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

▲台北市各大路段84面公車站牌設有「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。（圖／ETtoday攝）

「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)天天開獎，今大年初三第五日開獎，頭獎仍未開出，截至目前「東森玩很大★樂透過新年」已經吸引6.5萬人投注，總投注金額8055萬東森幣，今天共3萬9865人下注，投注金額1067萬東森幣，是除夕以來的新高，投注第一名的消費者已從昨天的151萬東森幣，加碼到164.5萬東森幣。

東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎100萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有6注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有11注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有211注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有283注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有2716注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有3527注中獎、九獎東森幣200枚有3萬5973注中獎，總計共4萬2727注中獎，2/14(日)大年初三共投注21萬3524注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

▲▼東森幣樂透頭獎連5期無人中　大獎上看600萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。

東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

今年農曆春節提前從小年夜開始放假，東森購物為體貼消費者，過年期間物流配送也不打烊，並推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品大優惠，從2/10(三)小年夜到初四天天加碼ESV每日精選一物，價格最高下殺至45折，挑戰年度最低價。2/13 (日)銷售排行第一名是東森購物年度熱銷商品「一家人益生菌」，吃益生菌有助腸道健康，民眾過年難免大魚大肉，為了年後體態輕盈、換上時尚春日新裝做準備，是目前最夯的發燒商品。第二名是「台酒生技頂級黑酵母青春逆齡組」，讓肌膚過年後改頭換面、Q彈水嫩。第三名、第六名均為「iPhone系列商品」，第四名是「AirPods Pro 無線充電盒」，第五名則為「仁丹晶球益纖菌」。不論是保養品、iPhone及益生菌，都祭出前所未有的「壓歲錢行情｣超值優惠好康價，也帶動過年期間網路購物的買氣。「新春ESV 」其他熱銷商品還有Karalla日本熱銷健康氣炸鍋可享最低45折，BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等共多項商品，提供絕佳折扣優惠，消費者不可錯過。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
愛莉莎莎認錯！宣布下架「喝油排膽結石法」2影片發聲了
快訊／大甲鎮瀾宮國運籤出爐！「小吉」家門自有保平安
林口夜市「竹籤剔牙」擦擦…串上食材烤來賣　網傻：這家生意超好
一張圖看開工前後天氣　北台灣轉濕冷時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

年初四迎財神！東森幣樂透頭獎連5期無人中　大獎上看600萬

菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」　30元就能吃到

悲劇！讓你和另一半走向陌路的7種相處模式

年假防疫在家追劇超爽！浪漫、恐怖風格任選　Netflix影集2020年人氣第一排行榜（下）

是刺激或是享受？懸在斷崖的構想住宅　歡迎喜歡獨處的入住

大年初三百年一遇橫財日！「東森樂透」頭獎連4期無人中　頭獎累計上看500萬

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

車禍輾斷腿！米克斯忍痛連開3刀　躺半年靠自己力量「努力站起來」

祖先顯靈？佛桌供茶「消失超快」　埋伏多日抓萌貓兇手：原來是你！

年初四迎財神！東森幣樂透頭獎連5期無人中　大獎上看600萬

菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」　30元就能吃到

悲劇！讓你和另一半走向陌路的7種相處模式

年假防疫在家追劇超爽！浪漫、恐怖風格任選　Netflix影集2020年人氣第一排行榜（下）

是刺激或是享受？懸在斷崖的構想住宅　歡迎喜歡獨處的入住

大年初三百年一遇橫財日！「東森樂透」頭獎連4期無人中　頭獎累計上看500萬

伊波拉病毒擴散！幾內亞證實爆發新一波疫情　至少8人染疫亡

「為何比平常容易累？」168間歇性斷食超夯　醫幫破解6大迷思

「透天全貼滿磁磚」長輩堅持：省去刷油漆！網驚曝3巨雷：會後悔死

輾狗男靈堂含淚下跪！拿香狂拜道歉「我才是畜生」…小黑闔眼了

一天丟200顆？富邦先發5人卡位　牛棚由學長組堅強後盾

春節吃「含酒精料理」小心酒駕　醫曝：不論量多量少都可能隔夜醉

父親出門玩尿急！2歲女兒不肯一起進男廁：上廁所不會自己去

「身體往摩托車靠上去」輕鬆移動車身秘訣　大型重機也不怕

日本F-3新隱形戰機斥資400億　融合F-35、F-22科技

加拿大網球甜心巔峰世界排第5　穠纖合度身材受粉絲愛戴

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

消費熱門新聞

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

年初四東森幣樂透頭獎上看600萬

「東森樂透」初三頭獎上看500萬

放假前先看9大賣場「過年營業時間」

量販、超市「過年營業時間」懶人包

全聯福袋中獎號碼一次看！

年假防疫在家追Netflix人氣節目

2021讓12星座「加倍順利」的忠告

狂看Netflix影集爽過年假　

快訊／全聯358萬特斯拉福袋獎號出爐

3大超商「春節禮盒」一次看！

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

美鳳姐不藏私分享「工作神器」

先掌握量販超市「過年營業時間」！

更多熱門

相關新聞

今年大樂透、刮刮樂買氣旺　估初四迎財神再衝一波！

今年大樂透、刮刮樂買氣旺　估初四迎財神再衝一波！

彩券行老闆娘表示，今年「2000萬超級紅包」刮刮樂很熱門！刮刮樂的買氣比近五年來都多出了一倍，許多民眾都整本買，尤其是2000元的刮刮樂最受歡迎。大樂透自小年夜以來連續開出頭獎，因為台彩有加碼，民眾樂得買來一試手氣。除了這兩項最熱門的，明天是威力彩開獎，又逢俗稱「初四迎財神」，預估買氣可以再往上衝一波！

大樂透「小年夜來連4天開頭獎」　還有185組百萬紅包待送出！

大樂透「小年夜來連4天開頭獎」　還有185組百萬紅包待送出！

宜蘭彩券行除夕連刮出2張百萬獎　老闆：財神來了！

宜蘭彩券行除夕連刮出2張百萬獎　老闆：財神來了！

屏東年輕夫妻刮中200萬+BMW　「包剩下4張」才說生孩子就刮中　

屏東年輕夫妻刮中200萬+BMW　「包剩下4張」才說生孩子就刮中　

新竹市投注站好運連莊　外籍移工、大學生各刮中百萬大獎

新竹市投注站好運連莊　外籍移工、大學生各刮中百萬大獎

關鍵字：

東森幣東森購物東森樂透東森玩很大樂透過新年2021開運

讀者迴響

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

11°C開工爆凍返冬！恐有冷氣團

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

起底愛莉莎莎高學歷背景！

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

快訊／鬼滅之刃第二季確定！「遊郭篇」預告曝光

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

更多

最夯影音

更多
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面