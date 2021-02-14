年初四迎財神！東森幣樂透頭獎連5期無人中　大獎上看600萬

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動今(14日)大年初三第五日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第六期，頭獎將可得到600萬東森提貨券。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

「東森玩很大★樂透過新年」活動今(2/14)大年初三還是無人抱走頭獎，獎金持續累積，明天(2/15)大年初四迎財神的日子，頭獎將可得到600萬東森提貨券，提醒大家把握機會趕快下注，除透過ETtoday新聞雲、東森購物App和網站下注，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一下、或許財神眷顧就能中大獎！

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

▲台北市各大路段84面公車站牌設有「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。（圖／ETtoday攝）

「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)天天開獎，今大年初三第五日開獎，頭獎仍未開出，截至目前「東森玩很大★樂透過新年」已經吸引6.5萬人投注，總投注金額8055萬東森幣，今天共3萬9865人下注，投注金額1067萬東森幣，是除夕以來的新高，投注第一名的消費者已從昨天的151萬東森幣，加碼到164.5萬東森幣。

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎100萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有6注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有11注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有211注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有283注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有2716注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有3527注中獎、九獎東森幣200枚有3萬5973注中獎，總計共4萬2727注中獎，2/14(日)大年初三共投注21萬3524注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。

「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

今年農曆春節提前從小年夜開始放假，東森購物為體貼消費者，過年期間物流配送也不打烊，並推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品大優惠，從2/10(三)小年夜到初四天天加碼ESV每日精選一物，價格最高下殺至45折，挑戰年度最低價。2/13 (日)銷售排行第一名是東森購物年度熱銷商品「一家人益生菌」，吃益生菌有助腸道健康，民眾過年難免大魚大肉，為了年後體態輕盈、換上時尚春日新裝做準備，是目前最夯的發燒商品。第二名是「台酒生技頂級黑酵母青春逆齡組」，讓肌膚過年後改頭換面、Q彈水嫩。第三名、第六名均為「iPhone系列商品」，第四名是「AirPods Pro 無線充電盒」，第五名則為「仁丹晶球益纖菌」。不論是保養品、iPhone及益生菌，都祭出前所未有的「壓歲錢行情｣超值優惠好康價，也帶動過年期間網路購物的買氣。「新春ESV 」其他熱銷商品還有Karalla日本熱銷健康氣炸鍋可享最低45折，BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等共多項商品，提供絕佳折扣優惠，消費者不可錯過。