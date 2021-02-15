純情女相親矮胖男「獻身車震」　媒人一句：八字不合！她被甩傻了

▲李小姐指控相親遭騙色，男方一句「八字不合」就想打發。（圖／翻攝自微博／小強熱線）

記者柯沛辰／綜合報導

浙江杭州29歲李姓女子去年10月在媒人牽線下，結識一名相貌不佳的成姓男子，但見對方態度誠懇，還是答應了1個月後單獨約會。當天，兩人在車上發生關係，男方允諾會負責，怎料事後竟稱「八字不合」打槍婚事，讓李女當場傻眼，懷疑自己遇到「相親騙局」。

綜合陸媒報導，李女表示，成男又矮又胖，滿臉痘痘，眼睛又非常小，所以她第一印象不是很好，但看在男方態度誠懇的份上，仍在1個月後赴約見面。約會當天，她提議去看電影或逛街，但成男不同意，堅持「在車裡聊聊天」。

當時兩人聊著聊著，成男開始毛手毛腳，李女實在反抗不過，半推半就下發生「車震」。完事後，李女認為兩人還未確立關係，也沒互相見過家人，不禁厲聲質問，「正常聊聊天是可以的，但我沒有同意和你發生這個事情，你這是犯法的！」

成男見女方情緒激動，趕忙安撫「我會對你負責，也願意去見妳家裡人！」不料事隔4天，李女收到媒人傳話「你們屬性、八字不合，要不就算了？」還聽到男方到處放話，稱李女曾經離過婚，可能有小孩。

李女一聽氣炸，立刻找朋友一起上門理論，沒想到竟在成男車上發現其它用過的保險套，讓她不禁懷疑遇到「相親騙局」、遭有心人騙色，因此當場報警，稱自己遭性侵。

不過，成男到案後強調「雙方是你情我願」。至於為何稱李女曾離婚？成男則回答「猜的」。全案持續釐清中。