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180cm富二代一見鍾情女神！7天花400萬　求婚慘被拒：你下面不行

▲▼手機,手扶梯,正妹,百貨公司。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲他7天花了400萬追女神。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一名身高180公分、身價不凡的帥氣富二代，7年多被媽媽安排了80來場相親，但沒有一個成功。近日，他終於對一女孩一見鍾情，7天甚至豪撒100多萬人民幣（約新台幣434萬元）追求，甚至立馬精心安排了求婚。沒想到，女神卻一口回絕，給的理由也是相當打擊，「你下面不行。」

據《錢江晚報》報導，杭州一57歲的鐘姓女老闆希望兒子快點結婚接班，7年多來給兒子安排了80來場相親。兒子曉天（化名）將近180公分，身材健壯，長相陽光，再加上家境殷實，按說找女友不是難事，卻被母親的安排搞得有心理陰影。他吐槽，每次相親一結束，有時甚至是剛跟女孩分開，「媽媽的監督電話就到，太嚇人了，也太煩人了。」

就這樣，在一次又一次相親、催婚中，時間一晃過了7年多，鐘女前後給曉天安排了80來場相親，平均每個月一場，「我的相親頻率絕對比我媽的大姨媽規律，」曉天有時也會這樣玩笑抱怨。

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲杭州一富二代面對心儀女生不舉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

就在幾個月前，事情終於有了轉機。這次，照例還是媽媽安排的相親，曉天卻對這個女孩竟一見鍾情。約會結束後，他竟破天荒主動跟媽媽「匯報」了自己的想法。對此，鐘女超級開心，「喜歡就努力去追，不要怕花錢。」

接下來的日子，曉天每天跟女神約會，送首飾、送包包，甚至還送了車。這次，母親倒沒天天問曉天進展，直到一周以後才催，「如果真喜歡就盡快訂婚吧。」

曉天也是難得的聽話，精心準備了一場求婚，不料女孩竟斷然拒絕，理由更是令他羞紅了臉，「她說我那方面不行，可我之前跟別的女孩在一起明明可以的。」

之後，心急的母親陪著32歲的兒子到處去看男科，已顧不得旁人詫異的目光，只希望能快點解決兒子的難言之隱。在一個月裡，母子倆幾乎看遍了杭城大醫院的男科，檢查了多次，結論都顯示那方面根本沒問題。

可曉天為什麼在那個女孩時就不行呢？杭州市七醫院心身醫學科尹巖醫生給了答案，「在喜歡的女孩面前總想好好表現，可越上心越緊張越是表現不好，有過第一次不愉快的經歷之後，以後就會有心理暗示，更表現不好，進入一種惡性循環的狀態，但只要經過科學的疏導調整，問題可以解決，因為這些人在生理上本身都是沒問題的。」

不過，在尹醫生看來，母親的心理疾病才嚴重，「母子倆都有催婚催出來的焦慮，母親尤其嚴重，需要住院進行藥物、心理、物理等綜合治療才行，至於兒子，經過心理疏導應該能打開心結。」

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