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伯朗大道「爆紅三寶」衝進田裡　女駕駛親友痛曝原因：她在加護病房

▲伯朗大道「初三驚現爆紅景點」　遊客直擊狂拍！網笑：阿伯初四了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲伯朗大道初三發生一起車禍，引來遊客拍照圍觀。（圖／爆廢公社公開版）

記者柯沛辰／綜合報導

台東池上鄉伯朗大道14日發生一起車禍，一輛紅色轎車暴衝落入田內，動彈不得，引起遊客拍照圍觀。事後，照片被PO上網，許多網友紛紛留言笑虧「阿北出事了」，甚至將照片製作成各種梗圖。不過，彭姓女駕駛親友留言表示，當時彭女腦腫瘤破裂，才會駕車暴衝到田裡，現在人在加護病房。

有網友在「爆廢公社」貼出照片，從中可見一輛紅色轎車闖入伯朗大道，卡在稻田中。許多遊客見狀，紛紛圍觀拍照，笑稱這是「伯朗大道突然爆紅的景點」。不久後，也有另一名女遊客在社團發文，「原本要去拍金城武樹，結果這台直接吸引了我...」

▲伯朗大道「初三驚現爆紅景點」　遊客直擊狂拍！網笑：阿伯初四了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲紅色轎車卡在田地中，動彈不得。（圖／爆廢公社公開版）

畫面曝光後，網友們紛紛揶揄，「三寶不會讓人失望」、「各位旅客，田中站到了」、「今天才初三，還沒初四啊啊北」。不過，一名自稱是駕駛女兒的友人解釋，彭女開車時腦腫瘤突然破裂，才會失控將車撞進田內，目前人還在昏迷中。

稍早流出的對話可見，彭婦女兒看到網友們的留言，不禁難過表示「...真的謝謝這些網友」。對此，友人呼籲，「各位網友，這是我好姐妹的媽媽，掉下去也不是我們願意的，目前人還在昏迷，祈求平安可以嗎？」

據了解，彭女年約40多歲，14日下午獨自開車返家，不料途中腦瘤破裂，連人帶車衝進田內，但未造成他人傷亡，目前尚在加護病房救治中。

▼彭婦女兒看到網友們P圖揶揄，無言以對。（圖／爆廢公社，下同）

▲▼伯朗大道「轎車衝田」遭笑三寶　女駕駛親友痛曝原因：她在加護病房。（圖／爆廢公社）

▲▼伯朗大道「轎車衝田」遭笑三寶　女駕駛親友痛曝原因：她在加護病房。（圖／爆廢公社）

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