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過年「翻倍包1萬2」卻被老媽冷落　真相超悲劇！網傻眼喊：很母湯

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友今年因為副業收入增加，所以給母親的紅包也翻倍，包了1萬2000元聊表孝心，結果媽媽收到後異常冷淡，讓他相當不解。事後，他得知真相瞬間哭笑不得，忍不住發文尋求慰藉，直呼「有人也發生過同樣的悲劇嗎？」

網友昨日在「爆廢公社二館」娓娓道來，圍爐完當天，他照慣例拿出紅包，發給父母親和現場的小朋友，「想說今年的副業有賺一些，所以包多一點給媽媽，雖然1萬2跟很多人比還是不多，但對我來說已經比往年多一倍了。」

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沒想到，母親從拿到紅包後就不太理他，直到初二才終於直球對決，私下問說「為什麼只包1200？」一席話瞬間衝擊他，原來他把要給媽媽的紅包，錯拿給其他小朋友了。

原po無奈表示，「有人會說，厚度差那麼多怎麼會搞錯？因為當時已經是中茫的情況，所以我也很懊惱。至於紅包都是吃飯前包好的，所以確定包了1萬2000給媽媽，但分別有6個小朋友，我完全不知道給了誰，當然也不會去要。」

▲▼年夜飯。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「一般人收到這麼多會問一下吧，默不吭聲就感覺很差，明年果斷不包」、「小朋友的父母親都不覺得奇怪嗎？好不老實的」、「我是覺得換回來沒關係，大家都會體諒的，親戚看到小孩拿12000也不應該收吧」、「詢問討回來，說嘴的親戚以後就老死不往來即可」、「某個小朋友樂翻了」、「我爸也有發生過+1，一模一樣事情」。

另外，不少人也建議，「要先做記號」、「我會用不同款紅包袋」、「我通常在包的時候，都會用不一樣的袋子區分，就不會弄錯了」、「寫名字的重要性」、「紅包袋會寫某某或媽媽新年快樂，這樣就不會搞混」。

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