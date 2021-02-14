趙少康高喊「2024一定要團結」　初三同台馬英九、江啟臣





▲由左至右為江啟臣、馬英九、李乾龍、趙少康。（圖／國民黨提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

農曆春節期間，政治人物走春拜廟行程少不了。資深媒體人趙少康宣布過年前宣布爭取代表國民黨參選2024年總統大選，為政壇投下一顆震撼彈，他14日大年初三前往新北市三重先嗇宮參拜祈福，和黨主席江啟臣、前總統馬英九同框亮相。

國民黨秘書長李乾龍日前邀請趙少康大年初三參拜先嗇宮，與江啟臣、馬英九等人一起走春。李乾龍表示，馬英九歷年都會在春節期間到先嗇宮發福袋和春連，14日上午11時由江啟臣陪同。

趙少康14日上午10時45分率先到先嗇宮參拜祈福。「我來也表示一個團結，團結很重要」趙少康表示，2016年和2020年國民黨會選輸，就是國民黨不團結，所以2024年無論如何一定要團結，先嗇宮是祭拜神農大帝，他除了祈求風調雨順、國泰民安，也希望國民黨可以團結，昨天打電話給國民黨秘書長，說想要來，也得到許可。

對於馬英九到場，是否會爭取馬英九支持？趙少康強調，「不會啦」今天到先嗇宮主要是祈求國泰民安、風調雨順，希望中國民國國運昌隆，不會談選舉的事情。

趙少康表示，之前和江啟臣吃過幾次飯，罷捷時拍宣導片，並非第一次和江啟臣碰面，他晚上要跟費鴻泰吃飯，費鴻泰請很多人吃飯，自己只是其中之一。

被問到大年初三藍營三巨頭碰面，是否有要公開宣示？趙少康說，馬英九和江啟臣是二巨頭，自己不是巨頭，大家在一起就是團結，他今天來到這裡就是象徵，大家一條心，團結在一起，不管怎麼競爭都是團結的。