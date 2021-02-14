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河南小村400人都姓「耍」　這大爺撞名「支付寶」成網紅

▲河南修武雪莊村村民都姓耍，72歲的長者叫做耍螃蟹。（圖／翻攝北晚新視覺）

▲河南修武雪莊村村民都姓耍，72歲的長者叫做耍螃蟹。（圖／翻攝北晚新視覺）

記者魏有德／綜合報導

河南修武雪莊村共有400餘名村民，其中一位72歲的長者名叫「耍螃蟹」，近日在網路上爆紅，引因此讓外界認識當地極為罕見的姓氏「耍」。當地村民表示，先祖為了避禍而逃難到此地定居，已有400多年歷史，「因姓氏罕見，生活中常會遇到一些尷尬事，不過，反而會督促彼此注意言行舉止，用行動讓更多人認識耍姓。」

▲支付寶因撞名大陸第三方支付系統而爆紅。（圖／翻攝百度百科）

▲支付寶因撞名大陸第三方支付系統而爆紅。（圖／翻攝百度百科）

耍姓在全大陸僅有400多人，全住在河南修武雪莊村。然而，因罕見姓氏而爆紅的還有他，「支付寶」。出身於山東沂南縣的男子支付寶，因撞名阿里巴巴旗下第三方支付系統而受到外界關注，還因此登上湖南衛視的《天天向上》綜藝節目。

支付寶表示，「儘管有好多人都不知道有支這個姓，但是在我們村，支是個大姓，大概有四分之一的人姓支。」對於撞名第三方支付系統，支付寶可是先一步取好這個名字，他強調，這一輩正好是付字輩，加上60年代「寶」字是取名時的常用字，所以家人便給他取名叫「支付寶」。

▲百家姓之外的耍姓，在大陸有400餘人，全住在同一個村莊裡。（圖／翻攝北晚新視覺）

▲百家姓之外的耍姓，在大陸有400餘人，全住在同一個村莊裡。（圖／翻攝北晚新視覺）

至於不在《百家姓》之列的「耍」姓，則是因為過年期間有拍客走訪該地，意外被發掘出來，因而登上熱搜榜。當地村民有人叫做「耍春枝」、「耍螃蟹」，好奇的網友也開始命名大賽，「耍嘴皮」、「耍花槍」等的留言不禁讓人莞爾。

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