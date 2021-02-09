霸氣老闆砸千萬辦數錢大賽！員工「數多少拿多少」　網羨：還缺人嗎？

▲河南一間公司舉辦限時數錢活動。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸河南新鄉長垣市一間公司，8日舉辦年度表彰大會。只見員工們圍著一張擺滿鈔票的大圓桌，進行限時數錢的活動，只要最後金額沒有錯誤，員工就能將現金通通帶回家。

根據《封面新聞》報導，河南一間公司為了犒賞辛苦工作一年的員工，以一線人員為對象，舉辦了一場「限時數錢活動」。比賽規定，在限制時間內，無論員工數了多少錢，只要最後金額都正確，就可以把所有鈔票都帶回家。

▲該公司員工透露，有人最多拿走了10幾萬元人民幣（逾43萬元新台幣）。（圖／翻攝自封面新聞）

透過影片可看到，一張長桌上堆滿了紙鈔，許多員工站在桌前蓄勢待發，準備進行爭分奪秒的數錢大賽，就是要替自己大賺一筆獎金好過年；一名馮姓員工接受訪問時表示，這次公司為了獎勵一線員工，準備了1000萬元來讓大家數，「15分鐘內，你數多少錢，一張不錯的話都是你的；如果錯一張的話，要扣10張，數得最多的有過10幾萬的（約台幣43萬元）。」

馮男表示，除了針對一線員工辦得活動以外，每名員工還可領到600元（約台幣2600元）的過年紅包，而且這些獎金全都可以當場兌現。新聞曝光後，許多網友紛紛羨慕留言，「哪家公司？我要來上班」、「我真的羨慕了」、「公司還缺人嗎」、「別人家的公司從不讓人失望」、「想不到有一天數錢也是個技能」。

延伸閱讀

▸ 謝祖武代言樂透神器 邀請大家做公益

▸ 為愛遠嫁青海！女記者戀上養蜂人47天閃婚 慘被家暴到「尿失禁」

▸ 新娘婚禮上「1調皮舉動」惹怒尪！新郎「秒甩巴掌打趴」 賓客全看傻