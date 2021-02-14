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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

給你5毛錢紅包！　11歲外甥給5歲舅舅拜年：祝你早生貴子

▲11歲外甥拜完年後，小舅舅只給5毛壓歲錢。（圖／翻攝漩渦視頻）

▲11歲外甥拜完年後，小舅舅只給5毛壓歲錢。（圖／翻攝漩渦視頻）

記者魏有德／綜合報導

向長輩磕頭拜年在大陸許多地方仍是過年的傳統習俗之一。遼寧丹東昨（11）日有一名11歲外甥給5歲舅舅拜年，外甥還一時緊張口誤，「祝你早生貴子！」引起周圍家人哄笑。這名外甥的母親表示，「5歲小舅舅只能給5毛（單位人民幣，下同）壓歲錢，超過1元就不給，多了就會哭，因為後面還有其他小孩磕頭拜年。」

▲11歲外甥給5歲舅舅磕頭拜年。（圖／翻攝漩渦視頻）

▲11歲外甥給5歲舅舅磕頭拜年。（圖／翻攝漩渦視頻）

該名11歲外甥母親提到，當時孩子就是急了，現場大人特別多，「他就突然間說出，祝你早生貴子這句話，也是太緊張了吧。」

據了解，現代人較少在過年期間向長輩磕頭拜年，認為是封建社會的陋習，不過，這項習俗仍存在於大陸的農村或傳統家庭中，也因為晚輩得下跪磕頭，才會出現年齡和輩份衝突的情況出現。

▲11歲外甥拜年時緊張口誤，祝你早生貴子！。（圖／翻攝漩渦視頻）

▲11歲外甥拜年時緊張口誤，祝你早生貴子！。（圖／翻攝漩渦視頻）

這段影片在網路上迅速佔據熱搜榜，有網友表示，「給長輩磕頭拜年也是應該有年紀的吧？ 我們老家不興給年輕的長輩磕頭……」；「我建議跪天跪地跪父母，其他就免了吧。」；「別小看這五毛壓歲錢，真的是從牙縫里省出來的！」
 

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