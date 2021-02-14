站12小時忙翻！彩券行員工收「客人暖心紅包」　打開怒了：不吉利

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

每到農曆春節，正是彩券行最忙的時候，一名員工發文透露，這段時間每天至少站12小時，但收到客人一點小心意時，就會格外高興；沒想到，昨天收到的紅包讓他傻眼不已，認為不太吉利。

網友深夜在「爆廢公社公開版」發文提到，「過年期間，我去彩券行打工補貼收入，領固定薪水，但至少要站12個小時，外加無法正常吃飯。若有收到客人的紅包，不論大小都非常高興，但今天回到家打開一看傻眼，竟然是...玩具鈔。」

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▲客人送玩具鈔。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

他無奈表示，聽說收到玩具鈔不吉利，而且雖然五色鈔能開運招財，但要全真鈔才有用，「我寧願你給紅而不包。」

對此，網友們也搖頭直呼，「祝這種人一輩子也別想發財」、「一點水準都沒有...裝大方」、「好過分，要嘛就不要包啊，沒人逼你啊」、「我寧願收到1塊錢」、「這種人會窮」、「是不是太早過愚人節了啊」、「無聊當有趣...超白目」、「我朋友收過金紙，直接翻臉；對方還說一個玩笑都開不起」、「大過年這樣玩弄人家」。

值得一提的是，若想開春招財，或把錢庫緊緊鎖住，風水專家就建議，簡單準備「五色鈔」準沒錯，其中100元紅色屬火、200元綠色屬木、500元咖啡色屬木、1000元藍色屬水、2000元銀紫色屬金，這樣金木水火土通通具備，只要3800塊便能幫自己造金庫，最後將五色鈔放紅包袋中，並擺在財位或皮夾即可。

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