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昔太陽會1年犯11起槍擊案狙殺4人　「后羿專案」千警圍剿險滅幫

▲▼瘋濟公告別式。（圖／記者陳以昇、張君豪攝）

▲圖為前任天道盟主濟公告別式時出席的太陽會幫眾。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

說起台灣三大黑幫當然屬外省竹聯幫、四海幫以及本土的天道盟，而早在2001年起，當時本土最大幫會天道盟太陽會為了拓展勢力立威，在兩年內犯下多起槍擊案件，包含槍口對外槍殺當時新竹三環幫老大賴增財、內鬥開槍殺掉新太陽會會長閻當利，被認為違背太陽會幫規的成員呂學義、徐明德，張誠麟、另外有多人被開槍打傷警告，其中最震驚社會的便是2002年11月26日太陽會捍衛隊組長董智泰當街持槍連開4槍打死台北市議員陳進棋，由於當時太陽會作風兇狠毒辣引法政府高層關注。

對此當時法務部長陳定南希望由基隆地檢署成立，專門掃蕩天道盟太陽會的秘密專案小組，後來在法務部和基隆地檢署、基隆市警局、刑事局共總專案小組，基隆地檢十樓的會議室和文康中心改建成「后羿專案小組辦公室」

該神秘辦公室門禁森嚴，出入須刷卡，只有該專案小組人員才可進出，行動一律對外保密，后羿專案執行近兩年期間，動員近千名警力，耗費近千萬元監聽費用監控天道盟太陽會幫眾陸續使用過超過上千筆手機門號，該起「組織犯罪」專案可以投入上千警力偵辦近兩年，堪稱是台灣掃黑治安史上的超級馬拉松專案。

▲太陽會「太保」落網，工程車經過林口他就要收過路費。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲天道盟太陽會綽號「太保」的曾盈進日前曾遭刑事局警方逮捕。（圖／資料畫面）

原因在於當時以吳桐潭為首的天道盟太陽會發跡於基隆，在2001年起兩年內派忠心屬於內維核心的幫眾前往柬埔寨接受實彈射擊及殺手訓練，組織編制超過百人的捍衛隊，捍衛隊長叫做「虎頭」殺手則依訓練的時序期別分為一代、二代虎殺手，由於經過長期的長短槍實彈射擊訓練，開槍頗有準度且下手果斷殘忍。

曾參與「后羿專案」的刑事局外勤長官回憶，光從2001年起，吳桐潭為了處理背叛他另立新太陽會的幫眾，先是基隆新太陽會角頭徐明德辦婚宴遭兩名槍手開槍打槍，兩天後曾公然表態挺新太陽會的新竹三皇幫老大賴增財被開槍打死，另外兩名新太陽會成員也在同年被槍擊警告，後來連新太陽會的會長閻當利也在中和被槍手狙殺身亡。後來連桃園龍潭地方呂姓角頭及另名太陽會張姓成員也在同年遭捍衛隊殺手擊斃。

甚至連率先披露天道盟新舊太陽會內鬥的《壹週刊》也在2002年10月6日遭多名黑衣人持木棍球棒上門砸毀，警方雖然事後逮捕太陽會成員沈春雄、謝金鋒等17名涉案成員到案，但天道盟光是從2001到2002年短短一年內犯下11起槍擊案，恐創下最兇狠囂張幫派開槍紀錄。

專案小組發現，這些涉案槍手都在全罩安全帽、使用未掛牌機車或贓車開槍犯案，並且有專人接應，且事後逮到槍手後也多半無法順利起獲兇槍，警方調查，發現二代虎殺手開槍後，第一時間把兇槍交給教唆的幕後大哥，然後接應人再把兇槍分解成3-4部分，在輪流叫不同的小弟拿去丟棄滅證，並且警告棄槍幫眾「你東西丟哪裡別跟我說，也別跟別人說，不然你會沒命」一把兇槍分工3-4個人，且幫眾彼此都不知道，更遑論檢警能突破取槍。

后羿專案直到2002年4月逮捕新太陽會副會長徐文賢等人，檢警才逐漸釐清新舊太陽會內鬨始末及鎖定偵辦方向；2003年起檢警陸續收網，包含當時太陽會長吳桐潭、組長蘇養倫、吳錫聰、捍衛隊長曾盈富、組長董智泰等53名幹部幾乎全遭逮捕入獄，天道盟太陽會也因為新舊派系內鬥險些覆滅。

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