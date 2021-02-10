年菜不吃對不起自己、吃了又對不起巴底！廚師轉職健身教練　教你避開地雷安心吃

▲蘇健民曾有十年廚師經驗，對於飲食與健身都有一套。（圖／蘇健民提供）



記者張惠媛／台北報導

過年到了，又是闔家團圓的好日子，辛苦一整年，終於有幾天空擋可以回家跟家人好好吃頓團圓飯、揪親朋好友出遊敘舊，過年期間大魚大肉、放縱飲食是大多數人的常態，餐桌上天天擺滿滿、家中零食多到吃不完，不吃對不起自己、吃了又對不起巴底，無時無刻都要天人交戰，不過，想要避開地雷又能滿足口腹之慾，其實有方法，讓專業的來告訴你。擁有十年廚師經驗的蘇健民，中式料理、甜點、義大利菜都難不倒他，也曾在獲紅蝦獎的知名義大利餐廳擔任副主廚，轉職健身教練後，現在同時也是一位體態管理教練，飲食、健身一把罩，對於「年菜怎麼吃」，他可是非常有一套。

看烹調方式動筷子

蘇健民表示，眼前一整桌菜裡面，筷子要夾哪一道，可以先看烹調方式決定，「能吃烤的就不要吃炸的、能吃蒸的就不要吃烤的」，他進一步說明，雖然用烤的看起來滿健康的，但是通常地雷都在「那個醬汁」！烤物刷的醬汁通常都添加了不少調味料，這正是讓你變胖的地雷，而炸物則更不用說，尤其是裹粉油炸的料理會更加吸油，當然是能不碰就不碰。

而台菜中有不少料理都會勾芡，如自己下廚，蘇健民也建議勾芡能免則免，因為勾芡會讓調味料更加濃縮，可能會攝取較多鈉含量。圍爐還是要吃爆！但要動筷子之前，先把整桌菜色打量一回，挑選料理工序比較簡單、烹調方式較為清淡的菜色，就不會那麼罪惡啦！

▲在家容易嘴饞，可以事先拌好沙拉放在冰箱中，減少亂吃垃圾食物的機會。（圖／蘇健民提供）



少吃加工品

在日常生活中的飲食就需注意盡量挑選原型食物、避免攝取過多加工食品，蘇健民說，如果能自己料理當然是最好，因為可以選擇新鮮食材，說到這裡，他偷偷透露自己的堅持：「連醬料也自己做。」醬料經常會成為隱形地雷，所以需要使用香料或是醬料時，他也會挑選天然的食物製作或替代，像是拌沙拉的醬料，他就會用檸檬的酸味取代釀造過的醋，減少不知不覺吃進過多添加物的機會。

設定零食總量

過年家中食物一定會多到吃不完，小餅乾、小糖果一大堆，在看電視閒聊的時候就會一片接著一片塞進嘴裡，蘇健民提醒，零食餅乾多為加工澱粉，尤其是餅乾的製作過程會加入大量的奶油跟糖，過年想應景，如果擔心在不知不覺中吃進過量零食，那可要先設定好每天的「零食總量」，假設想吃三種餅乾，那就將零食總量設定為六片，等於每種可以吃兩片，不但可以滿足口腹之慾，也不怕吃進過多垃圾食物。

他也分享，自己平常就會準備一些沙拉或是小點心放在冰箱內，嘴饞的時候就拿出來吃，不怕隨手拿起零食狂嗑，如果真的忍不住想吃甜食，他也會選擇用適量蛋白粉取代麵粉，自製蛋白質甜點，突然想大吃也不怕。

▲過年期間大魚大肉免不了，也別忘記攝取纖維質。（圖／翻攝自PEXELS）



多喝水、多纖維

想過個開開心心的新年，蘇健民表示：「水一定要多喝，水是增加代謝的媒介，幫助代謝垃圾食物。」另外是過年期間少不了大魚大肉，這時最容易忽略纖維攝取，所以在大魚大肉的同時，也別忘記多吃蔬菜補充纖維質。

蘇健民分享，其實想要健康飲食，並不是什麼都不能吃，只是可以在眼前的眾多選擇內，挑選出相對適合的食物，「清楚什麼東西是對自己最好的選擇才是最重要的」。