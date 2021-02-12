聯手幫助最挺我們的毛小孩！　蘇巧慧籲社會「斗內」導盲犬學校

▲民進黨立委蘇巧慧、賴品妤、國民黨立委張育美參訪導盲犬學校。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

受到新冠肺炎疫情影響，新北市惠光導盲犬學校去年募款大減，民進黨立委蘇巧慧長期關心導盲犬學校發展，今年邀集民進黨立委賴品妤、國民黨立委張育美一同參訪，並且拋磚引玉認購導盲犬義賣商品。

蘇巧慧在日前第三度參訪惠光導盲犬學校，體驗為為導盲犬隻梳理毛髮，她提醒在公共場所遇到配戴著導盲鞍執勤中的導盲犬，或是穿著印有「培訓中導盲犬」的紅色或藍色背心培訓中的導盲犬時，需遵守「四不一問」的原則，亦即不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬出入公共場所。

▲蘇巧慧已三度參訪惠光導盲犬學校。（圖／記者林銘翰攝）



此外，三人也在現場戴上眼罩，體驗視障者給導盲犬牽引，期間導盲犬Sherry看到椅子時一度「衝」太快， 讓蘇巧慧一度大呼「差點以為是我爸在拉我」，賴品妤顯得淡定許多，張育美則是三句不離「Lulu, I love you」，現場笑聲不斷。

初次體驗的張育美則顯得小心翼翼，表示家中飼養的寵物犬Lulu給予她身心靈的調劑，而導盲犬則是給予視障者生活上的幫助，呼籲大家應該多體恤視障者。

賴品妤則強調，本次參訪讓她認識到導盲犬的育成辛苦，也希望除了讓社會更了解視障者需求外，未來也會在立法院倡議並推動相關法案。

▲賴品妤體驗為導盲犬隻梳理毛髮。（圖／記者林銘翰攝）



最後三人也在現場認購「開路天使」T-shirt、環島杯及環保餐具，並號召民眾在歲末年終時，如有餘力就一起「斗內」，讓導盲犬的訓練、照護和所需設備得以持續。

惠光導盲犬學校秘書長陳雅芳表示，去年底才剛出生19隻幼犬，而惠光目前正有27位視障者等待犬隻訓練完成，去年受到疫情影響，學校在年初設立1200萬元募款目標，到了年末只達到1000萬， 希望在各界愛心關注與宣傳後，民眾能多購買義賣商品幫助學校。

▼三人也在現場戴上眼罩，體驗視障者給導盲犬牽引。（圖／記者林銘翰攝）



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