旅北企業家蘇俊忠回鄉寒冬送暖　黃偉哲、賴惠員一同關懷獨居長者

▲台南東山歲末送暖活動，黃偉哲市長特別請夫人劉育菁代表，與立委賴惠員、社會局長陳榮枝到場參與，希望透過本次活動讓長輩都能開心過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



農曆春節將至，家家戶戶準備團圓過年，台南旅北經商有成的蘇俊忠董事長，為了感念父母教誨，並回饋故鄉台南東山，特地安排歲末送暖活動，黃偉哲市長特別請夫人劉育菁代表，與立委賴惠員、社會局長陳榮枝到場參與，希望透過本次活動讓長輩都能開心過好年。



黃偉哲市長表示，謝謝賴惠員立委牽線，讓蘇俊忠董事長的愛心能在歲末年終的時刻溫暖這麼多獨居老人，其實南市府一直以來都是以照顧弱勢為優先，更重視對於獨居長者的關懷與服務，南市府各局處也為獨居長者提供包括各項電話問安、關懷訪視、居家服務、餐飲服務、陪同就醫等服務，並針對獨居長者裝設在宅緊急救援連線服務，有24小時全天候監控服務中心，來維護長者居家安全。





黃偉哲說，隨著老年人口增加，政府資源有限，需要民間力量一起加入關懷長者行列，而台灣始終都是ㄧ個有愛的地方，儘管新冠肺炎最近比較嚴峻一些，但靠著蘇董事長這樣有愛心的人的拋磚引玉，整個社會反而更顯溫暖，人與人之間不會因為肺炎而變得疏離，所以要在此感謝蘇董事長熱心公益，讓長者溫暖過冬，一起將台南打造成高齡友善溫暖城市。





立委賴惠員也表示，台灣即將在2025年邁入超高齡化社會，尤其溪北地區人口老化相對嚴重，因此老人福利及長者照護及一直是她最關心的議題，非常感謝蘇俊忠董事長及蘇董父母能夠用最直接的方式溫暖長輩的心，她也承諾未來將在立法院持續爭取老人照護福利及相關預算，一定讓每一位長者都得到最完善的照顧。



今日的歲末送暖活動是對新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山、下營、六甲、學甲、北門、將軍等區的獨居老人，致贈1200元紅包及太陽餅伴手禮，蘇董事長表示，希望能將自身的成功轉化為溫暖回饋地方。



蘇俊忠董事長接著提到，鑒於父母從小教育他飲水思源，做人須懂得感恩的道理，因此他在外奮鬥打拼十幾年，一直心繫故鄉台南東山，他行有餘力之時用實際行動幫助社會、回饋鄉親，因此特地透過立委賴惠員牽線，捐贈過年紅包給溪北地區11區的長者，期盼藉此活動帶動社會大眾對弱勢族群的關懷，讓獨居長輩溫暖快樂過好年。





市長夫人劉育菁最後強調，對於蘇俊忠董事長的愛心與立委賴惠員的熱心，她要代表台南市與受贈的老人家，表達最誠摯的敬意與謝意，非常高興看見出身台南的成功人士能以實際行動力與公益行善的精神回饋地方，期望未來有更多企業能夠回鄉投資，台南市政府將全力協助，並持續加強長者的照護及福利，讓所有弱勢獨居長者都能安心迎接新年。

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