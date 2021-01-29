台南防疫送暖到桃園　黃偉哲贈蜜棗期許鄭文燦「棗」度難關！

▲台南市長黃偉哲29日率環保局長謝世傑、衛生局長許以霖及相關團隊北上為桃園加油打氣，黃偉哲也特別送上當季正好吃的台南蜜棗，期許桃園「棗」日度過難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲29日率環保局長謝世傑、衛生局長許以霖及相關團隊北上為桃園加油打氣，並捐贈防護衣、消毒液等物資給桃園市政府與部立桃園醫院，也將支援消毒車、回收車整備防疫工作，同時送上台南特產「蜜棗」讓防疫人員品嚐。

市長黃偉哲表示，很高興藉此機會表達台南及桃園心手相連，此時挺桃園就是挺醫護，挺桃園就是挺台灣，不論是防疫物資或設備，台南都願意支援桃園，目前已連續5天沒有本土案例，大家更應一同支持撐住，台南市政府此趟帶來防疫噴消的炮台噴霧車、防護衣2000件及手部清潔用品，同時送上台南特產「蜜棗」讓防疫人員品嚐，期盼不論是心理或實質上都能讓桃園的同胞感受到，台南和桃園是站在一起的。黃偉哲更以「今天我們都是桃園人」來感謝桃園醫護為國人守住國境第一線。

台南市政府此次支援桃園砲霧塔消毒車1輛（隨車含噴藥人員共2名）、消毒車1輛（隨車含噴藥人員共2名）、回收車（隨車含助手共2名）、帶隊官（吳耀州隊長，助手1名）；捐贈防疫物資包含防護衣2000件、600ml漂白水5000瓶、病毒崩（隨身殺菌噴霧）1000瓶；此外，黃偉哲也特別送上當季正好吃的台南蜜棗，期許桃園「棗」日度過難關。

桃園市長鄭文燦表示，所謂患難見真情，感謝台南市政府支持，這次黃偉哲市長帶來的噴霧型消毒車就是台南市率先發明的，桃園也複製這方式來做清消。部桃專案匡列約4000人，目前採檢順利，一天最高容量可達600人。

鄭文燦強調，社區防疫絕不能馬虎，防疫要同心團結、冷靜及嚴謹，桃園的熱區已全部完成消毒作業，下階段就是區里內消毒，讓防疫在社區巷弄沒有死角，他與黃偉哲超過30年好交情，感謝黃偉哲除了帶來防疫物資，還貼心準備台南特色水果蜜棗，希望大家一起「棗」到平安。

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