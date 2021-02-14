礁溪中藥行暗藏漢方牛肉麵　究極職人精神被熟客笑「太龜毛」

▲中藥行內做起牛肉麵店生意，且僅限開週末2天。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／宜蘭報導

中藥行平常給人的印象就是看病抓藥、找補品的場所，但礁溪有一家中藥行卻做起牛肉麵的生意，老闆在自家的中藥舖前擺起麵攤，利用多種天然食材熬煮湯頭，堅持要熬上至少24小時，且只賣清燉、半筋半肉2種牛肉麵，1天限量50碗，加上僅開週末2天，限量限時成為當地的隱藏美食。

礁溪超牛B牛肉麵店老闆阿坤表示，本身就是牛肉麵控，利用養生補氣的概念，嚴選數10種中藥材調配出完美比例，再選用牛大腿骨，加入多種天然蔬果燉煮，包含蘿蔔、洋蔥、玉米、西芹、蘋果等，光是湯頭就要熬上24小時。由於從水量到溫度都必須精準掌握，因此每天能賣的牛肉麵數量都是固定的，賣完就沒了。

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▲阿坤表示，湯頭要用中藥材及多種蔬果熬製至少24小時，因此數量有限。（圖／記者游宗樺攝）

阿坤透露，這個濃郁溫潤的湯頭花了6年才摸索出來，牛肉也是選用IBP（國際牛肉協會）牛腱心，大塊的牛肉帶些許筋同時富含大量膠質，質地爽嫩。當客人點麵時，肉塊會先放在熱湯裡加溫，回溫後放到麵上，最後才加湯、撒上宜蘭在地的三星蔥蔥花。使用的麵條也是特別挑選，麵體水份含量低口感彈牙，就連麵碗使用前也會先熱碗，熟客常常笑說這老闆實在「太龜毛！」

有客人表示，由於這裡的牛肉麵限時限量，常常需要打電話預約，週末時常常要賭運氣才吃得到，不然很快就會賣完，希望老闆能多賣幾碗或是多開幾天，讓大家都能夠吃得到。