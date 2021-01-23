快訊／外送員擦撞「機車直直撞」衝進麵店　網嚇壞：是得來速？

記者陳豐德／新北報導

新北市一名Uber Eat外送員呂姓男子，23日下午3時許騎車外送途中，經過林口區中山路與竹林路口時，疑似因為對向左轉的轎車未禮讓，呂男閃避不及撞上轎車、人摔趴地面時，所騎乘的機車也一去不回頭，直直衝向隔壁的牛肉麵店，所幸雙方傷勢均不嚴重，而畫面曝光後網友調侃「原來是得來速取餐」！

▲UE外送員車禍，所騎乘的機車直直撞進牛肉麵店內。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據現場監視畫面可看出，呂姓外送員（22歲）在外送途中經過林口中山路與竹林路口，此時對向車道陳女（32歲）駕駛轎車要左轉時，疑似未先禮讓外送員先行，發現後緊急剎車已經來不及，加上外送員車速也不慢，反應過來時已經撞上轎車右側車頭，機車則是失控「直直撞」，衝向一旁的牛肉麵店內，將店家玻璃也都撞破，嚇壞店內員工及顧客。

警方獲報到場後協助外送員就醫，所幸外送員經治療後並無大礙，經警方實施酒測雙方皆無酒精反應，後續相關責任及店家損失警方也將調閱監視器釐清。林口警呼籲民眾行經路口時應遵恪遵交通規則，並遵守路口禮節多加禮讓，切勿搶快以免發生意外影響用路人安危。

有民眾直擊到車禍過程表示「騎很快，A到直接衝進去」，其他人則表示「60左右一單賠幾萬，不值得啊...騎車安全第一」、「轎車+玻璃+營損 可能不止幾萬」、「效率第一，精神可嘉」、「新店家還未提供得來取，他已先行實施」、「進去的時候應該有大喊著，取餐」、「路熟比騎快厲害啦。再來為了幾十元用生命握手把，三思」。

▼外送員撞上未禮讓的白色轎車。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼外送員機車撞破牛肉麵店玻璃。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼機車車損嚴重，前車殼完全碎裂。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨 她的手伸出後車廂指引破案

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困