比亞迪董事長：電動車全面替代燃油車的時機已成熟

▲比亞迪董事長王傳福。（圖／翻攝中國電動汽車百人會線上論壇）



記者蔡紹堅／綜合報導

比亞迪董事長王傳福近日表示，隨著近年來電動車的電池、電機、電控等技術越來越成熟，在加速、噪音、能耗、維修便利性、智能化和全生命週期成本等方面已全面超越了燃油車，電動車全面替代燃油車的時機已成熟。

王傳福在「中國電動汽車百人會線上論壇」上指出，行業新舊動能加速轉化，迸發出巨大的機遇和能量，有理由相信，2021年將是中國電動車快速發展的元年，行業格局加速調整，百年變革從「春秋時期」，開始進入「戰國時代」，電動車產業在「十四五」加速邁入新發展階段。

王傳福提到，去年11月，國家頒布了《新能源汽車產業發展規劃》，堅定了行業發展信心和預期，提出了2025年電動車新車銷售佔比20%，到2035年公共領域車輛全面電動化，接下來的5年，行業年復合增長率要達到37%以上，「目前，中國很多城市都在制定『十四五』新能源汽車產業發展規劃，明確未來5年電動車推廣應用目標，按下了發展的『快進鍵』。」

▼比亞迪。（資料照／ETtoday）



王傳福還說，從世界範圍來看，汽車電動化的浪潮席捲全球，面對新一輪科技革命和產業變革，加速汽車全面電動化已成全球經濟發達國家和汽車強國的戰略選擇。

產業鏈方面，王傳福透露，2021年比亞迪將加快關鍵零部件向行業開放供應，「今年初，比亞迪在國內乘用車領域發布了品牌新標誌，以更加開放的姿態擁抱汽車工業百年變革，努力走出一條自主創新到全面開放創新之路。」

另外，王傳福也針對大陸電動車產業的未來發展提出了建議，他表示，第一，繼續完善電動車安全法規標準，汽車工業正處於變革的關鍵期，變革要有創新的技術、產品和引領行業的標準，要能解決市場的痛點，「10多年前，推廣電動車，消費者最關心的是續航里程，而現在，全國電動車保有量已約500萬台，消費者最關心的是產品安全。」

王傳福指出，電動車的安全，關鍵在於動力電池，針刺試驗是動力電池測試中非常有效、苛刻的一種方法，因此建議把動力電池的針刺試驗逐步列入強制性標準，同時把目前熱擴散試驗要求的不短於5分鐘，提升到不短於30分鐘。

王傳福提到，第二，增強雙積分價格的可預見性，參照農業的糧食儲備調節機制，建立積分池管理機制。積分供需關係受行業各車企產量、油耗等多重因素影響，具有不可預測性，會導致某些年份積分供大於求，某些年份積分供小於求。通過設立積分池管理制度，可在積分供大於求的時候，把多餘的積分放入積分池，在供小於求的時候，再把積分拿出來使用，以此調節各年份積分市場的供需平衡，保證雙積分政策的有效運行。

王傳福強調，第三，私家車電動化需要插電混動和純電動雙管齊下。去年電動車市場是兩頭漲，一頭是中低端車，另一頭是中高端車，除純電動之外，插電混動技術依然是一條重要的技術路線，「中國新能源汽車產業發展規劃明確『三縱』並行的發展路線，插電混動與純電都是國家重點支持的技術路線，也是全球主流技術方向。」