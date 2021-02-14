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彰化建築火災原因曝！電器類占8成　消防局「5不1沒有」保平安

▲彰化縣去年建築火災占8成。（圖／彰化消防局提供）

▲彰化縣消防局演練。（圖／彰化消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局統計轄內去年火災事故中，建築物火災是最容易造成人命傷亡及財產損失的類別，其中又以住宅、工廠及倉庫火災佔8成以上最多，透過統計分析發現，起火原因前五名分別為電氣因素、爐火烹調、菸蒂、施工不慎、遺留火種（金紙餘燼、蚊香、線香等）。

彰化縣消防局呼籲，針對預防電氣火災應落實「五不一沒有」；廚房用火要記得人離火熄；家中有抽菸者應確實將菸蒂熄滅再丟棄；施工時應做好防護措施，避免高溫火星四處噴濺蓄熱引發火勢；神明廳燒香祭祖後務必將線香插穩，打火機妥善收存並遠離可燃物。

▲彰化縣去年建築火災占8成。（圖／彰化消防局提供）

▲彰化縣去年建築火災占8成。（圖／彰化消防局提供）

據統計2020年彰化縣發生建築物火災252件，較2019年287件相比減少35件，降幅約12％，其中工廠及倉庫火災69件，較去年減少25件最為顯著，降幅約27％。

另統計2020年7~12月建築物火災111件，較去年152件減少41件，降幅約27％，其中住宅火災數64件，較去年76件減少12件，降幅約16％；工廠及倉庫火災30件，較去年52件減少22件，降幅約42％。數據分析結果彰化縣住宅、工廠及倉庫火災均呈現下降趨勢。

▲彰化縣去年建築火災占8成。（圖／彰化消防局提供）

▲彰化縣去年建築火災占8成。（圖／彰化消防局提供）

為強化民眾建築物防火觀念，消防局除了積極透過網路社群媒體發布各類型火災風險及預防方式，也在各鄉鎮陸續辦理防火宣導活動，網路與實體雙管其下，將防火知識推廣至各角落，深根防火教育。

由統計數據發現彰化縣109年建築物火災已較往年大幅下降，防火宣導工作已逐步展現成效，彰化縣消防局將繼續推動各項防火宣導措施，也提醒民眾平時應注意建築物防火安全，家中建議應裝設住宅用火災警報器，平時可與家人共同討論繪製家中避難逃生路線圖，若不幸發生火災時，能及早發現，迅速逃生。

▲彰化縣去年建築火災占8成。（圖／彰化消防局提供）

鑒於2019年10月3日台中市大雅區鐵皮屋工廠火災，爲提升火場救災安全，降低消防人員受傷機率，目前正積極培訓無人機專業操作證教育訓練，已有18位警義消取得高級專業操作證，共同組成救災用遙控無人機隊加入科技救災之行列。未來透過救災用無人機協助執行火災現場、山域及水域搜救、火災原因調查、防救災演習等相關救災勤業務即時傳輸及災情資訊之取得，提供指揮及搶救人員研擬救災戰術。

消防局對此同時辦理所屬576名外勤消防人員Survival生存訓練，運用該局林厝分隊為訓練基地，模仿實際狹小空間、重物壓置；並由各大隊遴派資深火災搶救教官教導，每位人員都要親自實作，熟悉各項火災搶救裝備使用、正確使用無線電，藉以強化同仁火場遇險時，能及時排除狀況及回報訊息，消防人員可遵循訓練所學各項戰技，增進救災安全。

▲彰化縣去年建築火災占8成。（圖／彰化消防局提供）

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