2023年起不必問家長　18歲青少年可自主結婚、買手機、租屋

▲婚禮、結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蕭羽耘／綜合報導

2023年起，台灣年滿18歲的高中生可以自主結婚！去年底，立法院會三讀通過《民法》部分條文修正案，將現行成年之法定年齡20歲，下修為18歲，2023年1月1日起施行。這也意味著，青少年滿18歲便可以自行決定與誰踏入婚姻，不需家長同意。

事實上，世界上有許多國家，舉凡新加坡、俄羅斯、英國等在18歲即符合法定結婚年齡，而台灣在2020年也正式修法跟進。

這是《民法》自1929年5月頒布後，歷經91年再次修正有關成年年齡之規定。行政院、司法院在當時提案指出，現行《民法》成年年齡規定於1929年制定並施行，迄今已有91年，不符社會當今現況，且世界多國就成年多定為18歲。

在修法前，有鑑於現行法制上，有關應負刑事及行政罰責任的完全責任年齡，也均規定為18歲，與民法成年年齡有異，使外界產生權責不相符之感，因此將成年年齡修正為18歲。

未來，青年滿18歲即可買手機、租屋、申辦戶籍謄本、申請銀行帳戶、申辦信用卡、申辦行動支付、提起民事或行政訴訟、擔任公司發起人或董事、買運動彩券等。

但18歲高中生可自主結婚，恐衍生社會衝擊，有許多家長擔心，青少年的心智不夠成熟，且經濟多半不獨立，不須法定代理同意，而貿然決定婚事有些不妥。

也有人提出，修法後，男子滿18歲、女子滿16歲可結婚的規定，均一併調整為18歲，但卻衍生出刑法規定女性16歲即性自主，民法如果通過修正，將變成「性自主卻不能結婚」。

對此，修法也同時考量，恐影響相關人等的既有利益，並對社會產生衝擊的部分，因此，《民法總則施行法》也配合明定2年的緩衝期，自2023年1月1日起施行。屆時未滿20歲者，已享有至20歲或成年的權利、利益，除法律另有規定外，可以繼續享有到20歲。

針對女性面臨「性自主卻不能結婚」，同樣的男性滿16歲有性自主權，但仍需滿18歲始得結婚，律師邱敏婷就曾解釋，這樣的模式在長期法律施行後並無疑慮，因此這次民法修正草案，女性也僅是回歸相同的標準。