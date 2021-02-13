▲春節初三逢西洋情人節，手作櫻花起士塔甜點獻殷情。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

2月14日大年初三正逢西洋情人節，即使在新春年假，也不能忘記此刻向另一半表達愛意的好時機。新北市政府農業局介紹櫻花甜點DIY，讓您送禮Ｚ送到心坎裡，征服情人的心。

櫻花起士塔作法：首先準備奶油乳酪100g、帕瑪森起士15g、細沙糖30g、動物性鮮奶油30g、優格50g、香草籽3g、牛奶25g、玉米粉3g、塔皮4個、櫻花花瓣10g。步驟一、奶油乳酪、帕瑪森起司、細砂糖、鮮奶油隔水加熱至滑順；步驟二、起司糊中加入優格和香草籽拌勻；步驟三、牛奶和玉米粉攪勻後倒入起司糊；步驟四、塔皮以150度烘烤10分鐘後，起司糊倒入塔皮中，冷凍一小時，再刷上蛋液以200度烘烤6分鐘；步驟五、撒上櫻花花瓣點綴起士塔。簡單五步驟就能完成一道情意兼心意滿分的甜點。

▲小朋友開心分享自製櫻花起士塔。



農業局長李玟表示，情人節除了手作甜點送情人以外，也能攜著另一半出遊走春兼賞花，目前正逢櫻花綻放季節，像是在三芝區青山路、淡水區天元宮、汐止區康誥坑溪櫻花步道等等許多賞櫻景點，都是新北走春賞花的好選擇。

李玟提醒民眾，出遊前先觀看新北人潮儀表板，透過「路口監視器、交控中心系統、中央示警、以及地區公所人員實地查察宣導」等多方資訊統整即時列出進行人車管制的景點！防疫期間要維持安全社交距離，保持良好的衛生習慣。

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