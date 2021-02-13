林毅夫：新冠疫情將使大陸經濟總量提前超越美國

▲大陸在新冠肺炎疫情影響下仍維持經濟增長。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前透過視訊出席論壇，他指出，百年未有大變局的出現，關鍵在於世界經濟格局的變化，「受新冠肺炎的影響，中美之間的經濟增長差距進一步拉大，提前達成經濟總量超越美國，中國在世界上的影響力會越來越大。」

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／翻攝澎湃新聞）

《中評網》報導，林毅夫表示，中國大陸在過去42年裡，每年GDP的平均增長速度是9.2%，「2014年，按照購買力平價（PPP）計算，中國的經濟規模已經超過美國，按市場匯率計算，中國在2030年會超過美國，基本上已經是國際共識。」

林毅夫指出，新冠疫情會更加速大陸超過美國的趨勢，「因為中國對疫情的應對較好，在2020年取得了2.3%的增長速度，而根據國際貨幣基金組織的預測，美國的經濟會下滑4.9%，所以中美的增長差距被拉大到7.2%，按照英國智庫的預測，按照市場匯率計算，中國的經濟規模超過美國會提前到2028年。」

林毅夫強調，中國大陸變成全世界最大的經濟體，有最大的市場，最快速的發展，當然對世界的影響會越來越大。，「這也是為什麼從歐巴馬開始，他就提出重返亞太；然後川普發動貿易戰、科技戰等等的原因。」

林毅夫認為，只要中國大陸經濟繼續保持穩定和發展，「中國重新恢復到世界最大、最有影響力的經濟體，我相信是一定能夠實現的。」