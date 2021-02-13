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央視春晚「塗黑臉」非洲歌舞　重演2018年種族歧視爭議

▲▼2021央視春晚 朱明瑛歌舞《非洲歌舞》。（圖／翻攝央視、愛奇藝）

▲2021央視春晚《非洲歌舞》節目，演員將臉塗黑表演，再次引發種族歧視爭議。（圖／翻攝央視、愛奇藝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸央視春晚11日播出，在一段《非洲歌舞》開場表演中，出現多位「塗黑臉」舞者，引發外界和非裔組織的「種族歧視」質疑。值得注意的是，此類爭議並非首次發生，回顧2018年，央視也曾在春晚小品節目中，讓演員塗黑臉扮演非洲人。

據《澎湃新聞》報導，《非洲歌舞》節目旨在用一系列歌舞串燒，「把『一帶​​一路』沿線的異域風情帶到了全球華人觀眾眼前。」

對於演出演員畫上黑色膚色，舞蹈家朱明瑛在接受陸媒專訪說，專業化妝師仔細比對了當地人們的膚色特質，光是用油彩化妝就要一兩個小時，而卸妝更要個把小時，「為的是更像，中國老百姓一看就很直觀，可以迅速帶入到歌舞氛圍當中」；但她也提到，「如果是出國演出，我們就以本來的膚色不化妝，人家一看中國人能把非洲歌舞跳得這麼惟妙惟肖就更棒了。」

▲▼2021央視春晚 朱明瑛歌舞《非洲歌舞》。（圖／取自央視）

▲《非洲歌舞》由大陸老牌東方演藝集團元老朱明瑛，擔綱演出。（圖／取自央視）

只是在央視春晚表演播出後，在中國大陸推動黑人權益的Black China Caucus在社交平台寫到，很難將此舉，與黑臉滑稽劇（minstrelsy）的長期歷史分離開來。外媒、其他在陸非裔組織也發文質疑。

有大陸網友抨擊，「國人塗黑臉表演，跟外國人用瞇瞇眼歧視亞洲人是一個意思」、「根本是種族歧視」、「幾年了還犯這種錯誤」，但也有網友稱讚，「紅紅火火，表現非常好。」；據路透報導，目前中國外交部、央視尚未就此事作出回應。

事實上，2018年央視春晚就曾在小品節目中，讓女演員塗黑臉扮演黑人，表演節目。當時時任中國外交部發言人耿爽回應稱，中方一貫反對任何形式的種族歧視，如果有人試圖借題發揮，藉此挑撥中國和非洲國家的關係，那注定是徒勞的。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼表演人員幾乎都將臉部塗黑。（圖／翻攝央視、愛奇藝）

▲▼2021央視春晚 朱明瑛歌舞《非洲歌舞》。（圖／翻攝央視、愛奇藝）

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