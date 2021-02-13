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美智庫CFR涉台報告　張競：台灣非美國切身利益

▲▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略研究學會研究員張競。（圖／記者任以芳攝）

大陸中心／綜合報導

美智庫外交關係協會（CFR）11日發表涉台報告，敦促華府申明不試圖改變台灣地位，一方面協助台灣自衛。中華戰略學會研究員張競分析，該報告與日前蘭德公司發表的報告，都是反應出美中關係在川普政府大力攪和後，確實有很多地方須重新接軌。但他也提到，「這兩份報告都很坦誠地講出台灣不是美國的vital interest（切身利益）。」

CFR發表報告題為「美國、中國與台灣：一項預防戰爭的策略」，長達100頁，作者包括CFR資深研究員Robert Blackwill、維吉尼亞大學教授Philip Zelikow。

▲▼拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

▲中美關係全球都關注。圖為拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

報告內容重申，台灣逐漸成為全球最危險的潛在戰爭引爆點，並假設中共武力犯台三種情況，並主張美方應改變並闡明預防台海開戰的策略，維護台灣政經自主、自由社會活力，與盟邦一同嚇阻，而非刺激中國對台灣發動攻擊；報告也要求拜登政府申明，不試圖改變台灣地位。

張競發文形容，該報告將美國武林中各門派，以及江湖上各堂口看法都收錄進來，呈現結果不令人意外。他提到，川普政府攪起這場渾水，建制派各種不爽進行反撲，絕不令人意外，但是想順著川普政府遺緒，想要繼續顛覆既存架構者，其實亦不乏其人。

在此之下，張競進一步說，川普政府是將許多華盛頓面對北京的假面具無情硬扯下來，但是雙方關係永遠存在謎團。他說，本份報告若是對比日前蘭德所刊行呼籲美國要考慮戰略節制Strategy of Restraint之分析報告，其實都是反應出美國與中國大陸關係在川普政府大力攪和後，確實有很多地方必須重新接軌再度磨合。「但是這兩份報告都很坦誠地講出台灣不是美國的vital interest。」

因此，張競表示，「此時若要相信華盛頓有本事去說服區域內盟友來挺台灣與大陸對抗，顯然是不願意接受『棄台論』這個幽靈亦是永遠揮之不去啊！」

他還提醒，雙方領袖人物（中美領導人）通話可以長達兩小時，確實證明出北京與華盛頓都有不得不認真對話的壓力。他說，考量大國外交高層對話攤牌基本原則，向來是「成交才能成局，成局才能成行」。

張競說，不知各位是否思考過楊潔篪與布林肯雙方通話談了多久？這個層級沒有搞定，後續大老闆絕對不可能同意通話，計算通話後雙方很快發佈新聞稿，對比其中內容一致性，我們（台灣）才真是要當心。

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