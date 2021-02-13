北市恐怖路殺！無良駕駛撞拾荒婦　壓車底拖650m「棄屍落跑」



▲北市1名男子撞上拾荒婦，將人拖行數公尺後還想倒車逃逸。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名駕駛行經和平西路三段時，撞上1名拾荒的女子，女子當場卡在車底遭駕駛拖行長達650公尺，最後到和平西路3段、華江橋下，汽車撞上護欄後才分離，最後駕駛想倒車落跑遭警方逮捕，警方發現女子當場死亡，並將遺體移往殯儀館等待相驗。

警方調查，68歲的楊姓男子，在13日凌晨4時許，開車行經和平西路三段211號前，撞上59歲正在穿越馬路的李姓女子，女子遭撞後當場倒地，但楊男竟沒下車查看繼續行駛，最後楊男撞上護欄後，女子身體才與車體分離。

▲楊姓男子年初二凌晨想到萬華找酒喝，但卻因都客滿敗興而歸，返家途中竟撞死拾荒婦。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後楊姓男子想開車逃逸，最後直接倒車鑽進桂林路242巷口，但又撞上人行道無法行駛，警方趕到後將人逮捕，雖然沒有酒精反應，但目前仍將依照肇事逃逸致死罪嫌將楊男送辦。

警方指出，李女為附近拾荒的婦人，肇事逃逸的楊男則辯稱，因為凌晨時分下雨，且天色昏暗所以根本沒有看到正在路中間的李女，警方也將車子拖回派出所勘驗，以釐清真正事發原因。

據調查，楊男開車到萬華區找飲酒店喝酒，但因為過年期間很多家沒開，有開的都已客滿，楊男因此敗興離開，結果開車回家時撞上拾荒婦人，更離譜拖行長達650公尺，造成李女血肉模糊當場慘死。

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